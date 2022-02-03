Как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны (ФОТО)

В центральном районе города Львов находится бомбоубежище, которое построили во времена Второй мировой войны. О нем упомянули совсем недавно. Фотографии из этого объекта опубликованы репортерами explorer.lviv.ua.

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

Этот военный объект расположен рядом со Львовским областным советом. Такие хранилища имеются в разных районах города.

Это военное сооружение начинается на улице Русской и до монумента Вячеславу Черноволу. Входы сюда несколько десятков лет были наглухо закрыты бетонной плитой. Совсем недавно львовские исследователи попали внутрь и сделали фотоснимки.

Этот военный объект хорошо сохранился. Там и по сей день можно увидеть деревянные лавки, изоляторы на стенах. В большом помещении нет следа грибка.

Здесь внутри остались стеклянные бутылки и газеты, выходившие в 1971 году. Поэтому исследователи предполагают, что люди не спускались сюда больше пяти десятков лет.

Как рассказал отец одного из львовских диггеров, на этом объекте нашли убежище представители "неформалов". Именно поэтому представители советской власти его законсервировали.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове состоялся проект "Календарь войны". В рамках проекта во Львове прошел парад собак, служивших в зоне боевых действий. Служебных собак привели на парад военные, нацгвардейцы и пограничники. На параде всего было 15 четырехлапых. Хозяева собак готовы рассказывать о любимцах часами и называют их ветеранами. Говорят, они верно служили: предупреждали об опасности, искали оружие и взрывчатку, находили под завалами раненых.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!