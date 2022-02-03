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Как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны (ФОТО)

Бомбоубежище тянется от улицы Русской до спины памятника Вячеславу Черноволу

сегодня, 22:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В центральном районе города Львов находится  бомбоубежище, которое построили во времена Второй мировой войны. О нем упомянули совсем недавно. Фотографии из этого объекта опубликованы репортерами explorer.lviv.ua.

Как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны (ФОТО)

Бомбоубежище времен Второй мировой войны во Львове (фото: explorer.lviv.ua)

Этот военный объект расположен рядом со Львовским областным советом. Такие хранилища имеются в разных районах города.

Это военное сооружение начинается на улице Русской и до монумента Вячеславу Черноволу. Входы сюда несколько десятков лет были наглухо закрыты бетонной плитой. Совсем недавно львовские исследователи попали внутрь и сделали фотоснимки.

Этот военный объект хорошо сохранился. Там и по сей день можно увидеть деревянные лавки, изоляторы на стенах. В большом помещении нет следа грибка.

Здесь внутри остались стеклянные бутылки и газеты, выходившие в 1971 году. Поэтому исследователи предполагают, что люди не спускались сюда больше пяти десятков лет.

Как рассказал отец одного из львовских диггеров, на этом объекте нашли убежище представители "неформалов". Именно поэтому представители советской власти его законсервировали.

Как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны (ФОТО) - фото 2
Как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны (ФОТО) - фото 3
Как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны (ФОТО) - фото 4
Как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны (ФОТО) - фото 5
Как выглядит бомбоубежище времен Второй мировой войны (ФОТО) - фото 6

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что во Львове состоялся проект "Календарь войны". В рамках проекта во Львове прошел парад собак, служивших в зоне боевых действий. Служебных собак привели на парад военные, нацгвардейцы и пограничники. На параде всего было 15 четырехлапых. Хозяева собак готовы рассказывать о любимцах часами и называют их ветеранами. Говорят, они верно служили: предупреждали об опасности, искали оружие и взрывчатку, находили под завалами раненых.


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Источник: https://explorer.lviv.ua/forum/index.php/topic,8149.0.html
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