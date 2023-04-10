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Как возврат НДС на топливо до 20% повлияет на цену бензина, дизеля и автогаза, - эксперты

В Украине хотят выйти на довоенный уровень НДС на топливо, то есть увеличить на 13%

сегодня, 10:25
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Автор:

Белоокая Ира

Как это повлияет на стоимость топлива и ожидать ли его подорожание на АЗС, — мнениями в телеэфире поделились несколько экспертов, пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".

Как возврат НДС на топливо до 20% повлияет на цену бензина, дизеля и автогаза, - эксперты

Какими будут цены на горючее после возврата налогов

С приходом полномасштабной войны, в марте прошлого года правительство отменило акциз на горючее и снизило размер НДС с 20% до 7%. Однако уже в сентябре размер акциза вернули на уровне 100 и 52 евро за тысячу литров бензина/дизеля и автогаза. Уже с июля этого года размер НДС хотят вернуть на довоенный уровень до 20%.


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Среди сторонников таких изменений председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Вспомните решение начала 2022 года об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белое? Нет! Нелегальные бочки выросли как грибы после дождя", – отмечает эксперт.

Как говорит директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, с возвратом НДС стоимость горючего не изменится. Более того, сегодня на украинском рынке больше горючего, чем в довоении январь и февраль 2022 года. Цена же нефтепродуктов в мире упала почти на 15%.

"Кроме того, потенциал для дальнейшего снижения будет сохраняться. Поэтому цена на топливо может в течение недели – две недели упасть еще на две гривны", — отмечает Куюн.

Иного мнения директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко, который считает, что поднятие до довоенного уровня НДС до 20% значительно отразится на рынке нефтепродуктов.

"Бензин может вырасти примерно на 10 гривен, дизель — на 7 гривен, сжиженный газ — где-то до 3 гривен от текущей цены", — говорит Омельченко.

А вот о снижении цены на горючее не стоит и надеяться.

"Потенциала к снижению цен на нефтепродукты не будет по одной причине – ОПЕК на сегодня сократили лимит добычи нефти на 1,6 миллиона баррелей в сутки и это существенно влияет на рынок. Цены на нефть уже пошли вверх где-то на 10% и потенциал для роста этих цен существует, однако до какого уровня пока неизвестно", — добавляет директор энергетических программ в Центре Разумкова.

Читайте также на сайте "Комментарии" польская компания Orlen, которая продолжает работать с РФ, подняла цены на топливо.



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Источник: https://24tv.ua/economy/pdv-palne-lipni-pidnimut-do-20-vidsotkiv-yak-zminitsya-tsina_n2287671
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