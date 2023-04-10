Как возврат НДС на топливо до 20% повлияет на цену бензина, дизеля и автогаза, - эксперты

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Белоокая Ира
Как это повлияет на стоимость топлива и ожидать ли его подорожание на АЗС, — мнениями в телеэфире поделились несколько экспертов, пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".
Какими будут цены на горючее после возврата налогов
С приходом полномасштабной войны, в марте прошлого года правительство отменило акциз на горючее и снизило размер НДС с 20% до 7%. Однако уже в сентябре размер акциза вернули на уровне 100 и 52 евро за тысячу литров бензина/дизеля и автогаза. Уже с июля этого года размер НДС хотят вернуть на довоенный уровень до 20%.
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Среди сторонников таких изменений председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Как говорит директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, с возвратом НДС стоимость горючего не изменится. Более того, сегодня на украинском рынке больше горючего, чем в довоении январь и февраль 2022 года. Цена же нефтепродуктов в мире упала почти на 15%.
Иного мнения директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко, который считает, что поднятие до довоенного уровня НДС до 20% значительно отразится на рынке нефтепродуктов.
А вот о снижении цены на горючее не стоит и надеяться.
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