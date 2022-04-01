Как во время войны работает "Новая почта": скорость доставки

Из-за войны с Российской Федерацией многие украинские компании временно прекратили свою деятельность. А что насчет почты? Операционный директор "Новой почты" Евгений Тафийчук рассказал, что изменилось в условиях военного положения.

Работа Новой почты во время войны (фото из открытых источников)

По словам руководителя, в ближайшие две недели "Новая почта" планирует восстановить свою работу до довоенного состояния там, где это будет возможно. Сейчас есть проблемы со скоростью доставки товаров в центральные и восточные регионы, потому что в этих направлениях ведутся бои.

Кроме того, если раньше товары транспортировались в ночное время, то сейчас из-за комендантского часа нужно отстаиваться до утра. Из-за таких ограничений людям нужно рассчитывать на +1 день от обычной доставки.

Евгений Тафийчук отметил, что из-за войны скорость доставки и графики работы некоторых отделений отличаются от привычных. Сейчас в стране функционирует 2007 отделений и более 6600 почтоматов, а также компания возобновила курьерскую доставку.

Чтобы узнать о работе своего ближайшего отделения посмотрите в специальный чат-бот в Telegram или зайдите на сайт компании.

Напомним, украинские пенсионеры смогут получить деньги и субсидии во время военного положения. Те, кто остался проживать по прописке, могу пойти в отделение "Укрпочты" и получить выплаты или деньги подвезут вам по графику выплат. О работе отделений смотрите здесь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по данным Министерства экономики, потери предприятий от боевых действий в Украине с 24 февраля составляют 80 млрд долларов, потери в сфере инвестиций – 54 млрд долларов.

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