Как во время войны работает "Новая почта": скорость доставки

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Светлана Шкурупий
Из-за
войны с Российской Федерацией многие украинские компании временно прекратили
свою деятельность. А что насчет почты? Операционный директор "Новой
почты" Евгений Тафийчук рассказал, что изменилось в условиях военного положения.
Работа Новой почты во время войны (фото из открытых источников)
По
словам руководителя, в ближайшие две недели "Новая почта" планирует
восстановить свою работу до довоенного состояния там, где это будет возможно.
Сейчас есть проблемы со скоростью доставки товаров в центральные и восточные
регионы, потому что в этих направлениях ведутся бои.
Кроме
того, если раньше товары транспортировались в ночное время, то сейчас из-за
комендантского часа нужно отстаиваться до утра. Из-за таких ограничений людям
нужно рассчитывать на +1 день от обычной доставки.
Евгений
Тафийчук отметил, что из-за войны скорость доставки и графики работы некоторых
отделений отличаются от привычных. Сейчас в стране функционирует 2007 отделений
и более 6600 почтоматов, а также компания возобновила курьерскую доставку.
Чтобы
узнать о работе своего ближайшего отделения посмотрите в специальный чат-бот в Telegram или зайдите на сайт компании.
Напомним,
украинские пенсионеры смогут получить деньги и субсидии во время военного
положения. Те, кто остался проживать по прописке, могу пойти в отделение "Укрпочты"
и получить выплаты или деньги подвезут вам по графику выплат.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что по данным Министерства экономики,
потери предприятий от боевых действий в Украине с 24 февраля составляют 80 млрд
долларов, потери в сфере инвестиций – 54 млрд долларов.
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