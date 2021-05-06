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Как влияют соцсети на подростков - исследование

Ученые из Оксфордского института интернета исследовали, влияют ли социальные сети на психику детей

сегодня, 08:20
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, как социальные сети влияют на психику подростков. Соответствующее исследование провел Оксфордский институт Интернета. В опросе приняли участие 430 561 человек из США и Великобритании. Результаты исследования сообщает ресурс Neowin.

Как влияют соцсети на подростков - исследование

Влияние соцсетей на психику подростков - исследование. Фото: adukar.by

Оказалось, что использование соцсетей почти никак не отразилось на психическом здоровье детей.

Результаты исследования показали, что использование социальных сетей не связано с депрессией и эмоциональным проблемами подростков.

Поэтому данный эксперимент не подтверждает опасения родителей о том, что технологии негативно влияют на детей.

Однако ученые заявляют, что для изучения этого вопроса и окончательных результатов нужно сделать дополнительные исследования. Пока ученые пытаются расширить сотрудничество с технологическими компаниями, что позволит им оперировать большим количеством информации и более точными данными в своих исследованиях.

Напомним, что украинские подростки, которые относят себя к ЛГБТ-сообществу, часто страдают от недоразумений, гомофобии и буллинга во время обучения. О таких неутешительных результатах Нацисследования школьной среды в Украине рассказала его координатор Марина Шевцова. Детальные результаты узнавайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, сколько украинцев хотят уехать за границу. Оказалось, что 23% взрослых жителей Украины хотят изменить страну проживания. Причем географическое распределение тех, кто желает переехать за границу, практически однородное. Также исследование показало, куда именно хотят отправиться украинцы. Самые популярные направления: США, Германия, Чехия, Польша, Испания, Канада, Италия. Подробности узнавайте здесь.


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Источник: https://www.neowin.net/news/oxford-study-finds-few-links-between-technology-and-mental-health-issues/
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