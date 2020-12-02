Как Владимир Басистый отнял предприятие у Олега Кияшко всего за одну ночь

По сообщению украинских СМИ, летом 2020 года произошел рейдерский захват предприятия Олега Кияшко. Именно тогда произошли первые попытки узурпации дочернего предприятия "Труд 2012", а именно в ночь на 26 июля 12 человек в балаклавах пытались захватить один из крупнейших агрохолдингов Харьковской области. К счастью, юристам предприятия удалось защитить агрохолдинг, блокировав схему преступников.

ФОТО: Из открытых источников

Однако, на этом попытки рейдерского захвата не закончились. Предприятие также пытались отнять 21 августа, 3 и 16 октября, 30 ноября. Так как Олег Кияшко, находясь под стражей, не смог защитить свой бизнес, агрессорам в балаклавах все-таки удалось незаконным путем забрать у "Труд-2012" часть имущества — зерновозы с зерном.

"Дело против бизнесмена было сфальсифицировано, чтобы лишить его дееспособности и осуществить план по рейдерскому захвату. Злоумышленники выжидали момент, когда холдинг будет без защиты в виде Олега Кияшко. Именно бывший руководитель холдинга Басистый Владимир и его жена организовывали упомянутые атаки и сыграли далеко не последнюю роль в аресте бизнесмена", — сообщается в СМИ.

Сотрудникам удалось противостоять рейдерской атаке. Кегичевский райсуд установил беспочвенность изъятия и зерно было возвращено. Предприятие "Труд-2012" было передано в руки другим владельцам, а именно Басистому Владимиру и его супруге.

"Все это происходило незаконно. За один день изменить все документы в едином госреестре невозможно, да и люди не имеющие отношения к холдингу не могли получить на него права. Вопрос остается один, как же Басистый Владимир и его жена стали незаконно владеть "Труд-2012", которое принадлежит Олегу Кияшко, если бизнесмен не передавал им собственность? В этом разберутся правоохранительные органы. Настоящее уполномоченное лицо "Труд-2012" Олега Кияшко – Водорез Александр... Когда в июле Олега Кияшко без оснований задержали, злоумышленники полагали, что только у бизнесмена есть право подписи документов на "Труд 2012", и за время его незаконного удержания под стражей они успеют захватить и переоформить предприятие. Благодаря прозрачности и структурированности бизнеса, холдингу удалось оперативно отреагировать — назначить нового директора", — сообщает СМИ.

Известно, что 27 июля Александр Водорез смог попасть на предприятие, начав предварительный аудит через два дня. Однако, далее, как пишет СМИ, последовали атаки и незаконный захват имущества. Также подчеркивается, что в кэше гугла сохранилась информация, что по состоянию на 29 ноября предприятие принадлежало Олегу Кияшко.



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