Как Владимир Басистый отнял предприятие у Олега Кияшко всего за одну ночь

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Станислав Молчанов
По сообщению украинских СМИ, летом 2020 года произошел рейдерский захват предприятия Олега Кияшко. Именно тогда произошли первые попытки узурпации дочернего предприятия "Труд 2012", а именно в ночь на 26 июля 12 человек в балаклавах пытались захватить один из крупнейших агрохолдингов Харьковской области. К счастью, юристам предприятия удалось защитить агрохолдинг, блокировав схему преступников.
ФОТО: Из открытых источников
Однако, на этом попытки рейдерского захвата не закончились. Предприятие также пытались отнять 21 августа, 3 и 16 октября, 30 ноября. Так как Олег Кияшко, находясь под стражей, не смог защитить свой бизнес, агрессорам в балаклавах все-таки удалось незаконным путем забрать у "Труд-2012" часть имущества — зерновозы с зерном.
Сотрудникам удалось противостоять рейдерской атаке. Кегичевский райсуд установил беспочвенность изъятия и зерно было возвращено. Предприятие "Труд-2012" было передано в руки другим владельцам, а именно Басистому Владимиру и его супруге.
Известно, что 27 июля Александр Водорез смог попасть на предприятие, начав предварительный аудит через два дня. Однако, далее, как пишет СМИ, последовали атаки и незаконный захват имущества. Также подчеркивается, что в кэше гугла сохранилась информация, что по состоянию на 29 ноября предприятие принадлежало Олегу Кияшко.
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