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"Как вести себя на зоне": пользователи соцсетей о подозрении Шарию (ФОТО)

В попытках троллинга Шария отличились даже народные депутаты

сегодня, 18:48
Автор:

Вечканова Елена

16 февраля стало известно, что сотрудниками Службы безопасности Украины официально было объявлено подозрение в госизмене скандально известному блогеру Анатолию Шарию. Как сообщали "Комментарии" ранее, следствие ведется сразу по двум статьям Криминального кодекса Украины. Соцсети уже бурно обсуждают подобное решение СБУ, так что корреспонденты портала решили поделиться первыми шутками и мемами по этой теме.

"Как вести себя на зоне": пользователи соцсетей о подозрении Шарию (ФОТО)

На новость про Шария и подозрение СБУ многие отреагировали шутками. Фото из открытых источников

Весьма "злободневным" получился троллинг Шария от народного депутата из партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

"В связи с последними событиями, решил не оставлять Толика в беде", — написал политик в личном Telegram-канале, прикрепив к публикации скриншот комментария с Facebook.

Как оказалось, нардеп Гончаренко решил "помочь" Анатолию Шарию лучше чувствовать себя за решеткой, поэтому сделал для него подборку "тематических" видео, включая сборник шансона от группы "Бутырка".

Весьма лаконично на новость о вручении подозрения блогеру отреагировал и нардеп Владимир Омелян. По его мнению, следующим, на кого может "положить глаз" СБУ, вполне способен стать руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

”Как вести себя на зоне”: пользователи соцсетей о подозрении Шарию (ФОТО) - фото 2

Не обошлось, разумеется, и без создания различных шуток и мемов на эту тему от обычных пользователей Сети. Некоторые шутники даже приходили в комментарии к самому Анатолию Шарию, дабы высказать свое мнение о случившемся.

”Как вести себя на зоне”: пользователи соцсетей о подозрении Шарию (ФОТО) - фото 3
”Как вести себя на зоне”: пользователи соцсетей о подозрении Шарию (ФОТО) - фото 4
”Как вести себя на зоне”: пользователи соцсетей о подозрении Шарию (ФОТО) - фото 5
”Как вести себя на зоне”: пользователи соцсетей о подозрении Шарию (ФОТО) - фото 6

Стоит отметить, что сам скандальный политик и блогер не вовсе то и расстроен подобным развитием событий. Несмотря на довольно агрессивное поведение в комментариях своих критиков (с использованием нецензурной лексики, чем, впрочем, давно известен), Шарий уверен, что кроме шумихи и очередных пустых обвинений, объявленное подозрение ему ничем не грозит. В одной из последних публикаций блогер даже запостил свежее видео, которое сопроводил строчками из песни российского поп-певца Стаса Михайлова.

”Как вести себя на зоне”: пользователи соцсетей о подозрении Шарию (ФОТО) - фото 7

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Ольга Шарий, жена блогера, дала скандальное интервью испанской радиостудии, где обвинила "Нацкорпус" в покушении на убийство мужа.


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