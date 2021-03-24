Как вас могут обокрасть прямо на улице — главные техники

Значительная часть украинцев сталкивалась с такой неприятностью как кража на улице. Причем хуже, когда похищают кошелек вместе с документами и карточками, которые придется сначала блокировать, а потом восстанавливать. Чтобы не попасть впросак, сайт "Комментарии" рекомендует вам ознакомиться с распространенными способами краж на улице.

Кража на улице - топ распространенных схем карманников. Фото: nk-online.ru

1. Вытянуть ценную вещь в самый подходящий момент

На первый взгляд кажется, что карманники — это люди, которые умело владеют руками и знают особые махинации. На самом деле они просто анализируют ситуацию и продумывают сценарий заранее. Сначала они смотрят, в каком месте у вас находится ценная вещь, потом наблюдают, есть ли рядом люди, которые могут заметить кражу, смотрят, как вы себя ведете. Мошенники запоминают, куда вы кладете деньги и телефон, и в самый неожиданный момент, когда вы даже не догадываетесь об этом, крадут его.





2. Отвлечь ваше внимание

Еще одним распространенным способом является отвлечение внимания. Пока вы заняты мыслями, какой-то ситуацией, разговором, вы перестаете контролировать карманы и сумку. В это время вор быстро хватает, что ему нужно, и исчезает. Часто такими способами пользуется пара человек — один отвлекает, другой похищает.





3. Неожиданно столкнуться с вами

Согласитесь, что утром или вечером в общественном транспорте мы не слишком внимательны. В это время на нас может налететь незнакомец. Казалось бы обычное дело. Далее он извинится, отряхнется и пойдет своей дорогой, а вы останетесь без наличных.

Такую схему разыгрывают тремя способами. Первый — вор при столкновении выбивает ваш кошелек или гаджет из карманов движением руки снизу вверх. Когда у него это получается, он просто быстро исчезает. Второй — когда он рукой быстро шарит по карманам. Третий и самый изощренный — когда человек врезается в вас, а в него врезается сообщник. Последний начинает ругаться и ссориться с вами. Вы растеряны, а ваш кошелек уже в руках сообщников.





4. Принять вас за старого друга

К вам может подойти незнакомец. Он будто бы принял вас за своего старого друга. Соответственно человек обрадовался и начал хлопать вас по плечу и обниматься. Наконец, когда вы скажете, что не знакомы, человек извинится и ответит, что обознался. Пока вы потратите свое внимание и время на воспоминания, кто бы это мог быть, вор уже оставит вас без гаджета или денег.





5. Сыграть на вашей доброте

Когда у человека что-то падает, у многих людей срабатывает инстинкт ему помочь. Это могут быть копейки, бумаги, продукты. Пока вы приседаете и помогаете все это собирать, сообщник видит, где что у вас лежит, поскольку в сидячей позе карманы приоткрываются. Далее он легко может утащить то, что нужно ему.





Кроме того, деньги легко могут украсть в толпе, в переполненном транспорте, во время тесного контакта, однако с пандемией коронавируса и карантинными мерами эти способы становятся все более сложными.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как аферисты блокируют телефоны украинцев. Схему мошенничества смотрите здесь.

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