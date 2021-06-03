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Как в Украине будут наказывать за недобросовестную подачу деклараций

Нарушителям может грозить до двух лет лишения свободы

сегодня, 16:38
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 3 июня, Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4651, который предусматривает лишение свободы за недостоверное декларирование. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как в Украине будут наказывать за недобросовестную подачу деклараций

Электронное декларирование - фото из открытых источников

Проект закона, который поддержали 307 депутатов, предлагает усилить ответственность за предоставление неправдивой информации в декларациях и возвращает наказание в виде лишения свободы. Добавим, что такой метод был отменен решением Конституционного Суда в октябре 2020 года.

Согласно законопроекту, за умышленно ложное декларирование чиновника могут наказать штрафом, общественными работами или ограничением свободы до двух лет, если несоответствие с реальными доходами составит от 1,1 млн грн до 4,5 млн грн. В случае, если несоответствие превысит 4,5 млн грн, правонарушителю может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

За умышленное непредоставление декларации законопроект предусматривает, дополнительно к штрафам и общественным работам, наказание в виде заключения до двух лет.

Также "Комментарии" сообщали, что не все депутаты довольны содержанием такого важного документа. Например, по мнению народного депутата от политсилы "Голос" Ярослава Железняка, поддержанный Радой законопроект был несколько изменен практически перед самим голосованием. Отдельные внесенные правки политик называет очень странными и искажающими логику. О каких именно правках идет речь, вы можете узнать из нашего материала.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что в Украине наконец началась реальная работа над документом, который определяет понятие "олигарх". В чем суть законопроекта, можете узнать в нашем материале.

Кроме того, на портале мы сообщали, как оценивает проект "антиолигархического" закона глава ВР Дмитрий Разумков.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/748128.html
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