Как в правительстве отреагировали на голодовку медиков Сосновской больницы

По поручению министра экономики Украины Алексея Любченко Государственная служба по труду начала проверку размера долга по заработной плате перед персоналом городской больницы Сосновского городского совета. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства экономики.

Медики Сосновской городской больницы обьявили голодовку, фото Оксаны Гладун

Министр инициировал вмешательство государственных органов после того, как медики больницы в Сосновке объявили голодовку из-за того, что им не выплачивают заработанные деньги. Алексей Любченко отметил, что взял на контроль ход проверки.

По его словам, невыплата зарплаты в 2021 году из-за которой люди вынуждены идти на радикальные действия и голодать — это резонансное событие. Министр убежден, что все виновники нарушения законных прав медицинского персонала должны отвечать перед законом и быть привлечены к уголовной ответственности.

В Государственной службе по труду служебную проверку должны завершить до конца текущей недели. Известно, что врачи, медсестры и санитарки написали коллективное обращение в Главное управление Государственной службы по труду во Львовской области. В обращении они указали, что сроки выплаты денег нарушают в течении нескольких месяцев.

Установлено, что в настоящее время перед работниками коммунальное предприятие задолжало более 1,7 миллиона гривен за три месяца 2021 года. В больнице сейчас работает 72 медика, еще 19 человек уволились и до сих пор не получили выплат за отработанные месяцы.

Если будет установлено, что зарплата не выплачивалась безосновательно, то Государственная служба по труду передаст материалы проверки Национальной полиции.

Такое правонарушение как умышленная невыплата заработной платы наказывается штрафом в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Такая санкция предусмотрена статьей 175 Уголовного кодекса Украины.

В Минэкономики обратились к украинцам с призывом сообщать в Государственную службу по вопросам труда, если не выплачивается заработная плата.

Как сообщал портал "Комментарии", работникам Сосновской городской больницы уже три месяца не выдают заработную плату.

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