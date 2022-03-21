Как в НАТО могли предотвратить войну в Украине: о чем говорит упрек Зеленского

Россия не начала бы войну, если бы Украина была членом НАТО. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, сделав ряд жестких выпадов в адрес Альянса. Как себя проявляет блок НАТО в российско-украинской войне? Уместна ли критика со стороны Зеленского и ряда спикеров Офиса президента в адрес Альянса? Портал "Комментарии" обратился к экспертам с этими вопросами.

Флаги НАТО и Украины. Фото: из открытых источников

Страны НАТО практически четыре месяца предупреждали Киев о подготовке РФ к агрессии

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов уверен, что, если бы Украина была в НАТО, Россия не осмелилась бы напасть на нас. Это, по его словам, – аксиома. Однако упреки в сторону Альянса со стороны Владимира Зеленского эксперт считает несправедливыми.

"Во-первых, страны НАТО практически четыре месяца предупреждали Киев о подготовке РФ к агрессии. Именно страны НАТО (в первую очередь США и Великобритания) предоставили нам ПТРК, ПЗРК и другую номенклатуру оружия. А в ответ получали хамство, – отмечает Александр Леонов. – Во-вторых, именно глава нашего МИД Дмитрий Кулеба в 2019 году сказал, что Украине не нужно получать ПДЧ в НАТО. Так и не состоялась запланированная на 2020 год Парламентская Ассамблея НАТО в Киеве".

Именно Киев, уверен эксперт, потерял драгоценное время, позволившее бы претендовать на получение ПДЧ уже в 2021 году.

"В-третьих, – продолжает политолог, – в Швейцарии летом 2021-го президентом США было четко сказано, что оккупация части территории не является препятствием для членства в НАТО. Препятствие (если речь об Украине) – высокий уровень коррупции и несправедливая судебная система. В то же время, именно страны НАТО продолжают поставлять нам оружие, вводят новые уровни адских санкций против России и помогают Украине финансово".

Вопрос вступления в НАТО для Украины сейчас носит сугубо теоретический характер

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает следующим образом:

"Ситуация с НАТО остается неоднозначной. Как объединенная сила этот военно-политический союз не проявляет себя серьезной стороной поддержки Украины, – считает эксперт. – С одной стороны, ряд членов НАТО оказывают Украине серьезную помощь в виде вооружения, финансовых ресурсов и санкций против РФ. В первую очередь необходимо назвать Великобританию и США. С другой стороны – ряд стран Альянса занимают двусмысленную позицию. Можно вспомнить ту же Венгрию, которая выступает с противоречивыми заявлениями".

По мнению Петра Олещука, претензии к НАТО со стороны Украины с формальной точки зрения лишены серьезных оснований. Ведь НАТО – оборонительный альянс, который должен думать о безопасности своих членов. В то же время, отмечает эксперт, НАТО явно теряет лидерство как главная сила по защите свободного, демократического мира.

"В любом случае, вопрос вступления в НАТО для Украины сейчас носит сугубо теоретический характер, – уверен политолог. – Начиная с 2008 года, Россия эффективно препятствовала любому движению Украины в евроатлантическом направлении, угрожая ядерной войной. Это работало раньше, работать будет и дальше, потому без устранения российской угрозы, вступление Украины в НАТО – невозможно. Но именно эта угроза и принуждает Украину искать путь в НАТО. Потому вопрос вступления Украины в Североатлантический Альянс имеет два измерения: теоретический (НАТО как символ "западного" выбора) и практический (НАТО – блок, который не будет в обозримом будущем прямо вмешиваться в украинские дела)".

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