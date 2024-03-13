Как украинцы собирают средства для фронта в поездах: результаты

Укрзализныця вместе с Армией дронов и производителем чая Gemini нашли уникальный способ привлечения общественности к поддержке украинских защитников. Специально разработанная чайная коллекция, включая чай Боевой и Разведывательный, позволила пассажирам поездов не только насладиться качественным напитком, но и внести свой вклад в общее дело.

Как украинцы собирают средства для фронта в поездах

В течение акции было реализовано более 507 тысяч стаканов чая, что в монетном эквиваленте превратилось в 2788588 гривен. Эти средства были направлены на закупку FPV-дронов "Гром", которые являются производством Украины и играют ключевую роль в ведении разведки и поддержки оборонных операций на фронте.

Первая партия из 62 дронов уже доставлена в 110-ю отдельную механизированную бригаду имени Марка Безручко, известной своей стойкостью и мужеством в боях вблизи Авдеевки на Донецком направлении. Эти беспилотные аппараты станут незаменимыми помощниками в руках украинских воинов, повышая их возможности по противостоянию с агрессором.

Благодаря этой инициативе, каждый может стать частью большого дела, просто выбрав чашку ароматного чая во время путешествия по железной дороге. Укрзализныця продолжает реализацию проекта, предлагая последнюю партию специальных чайных наборов в "Железном магазине" в Киеве и Львове, предоставляя каждому украинцу возможность поддержать Вооруженные силы Украины.

“Благодарим всех пассажиров, которые поддерживают инициативу. Благодаря каждому из вас Силы обороны Украины могут продолжать сопротивление врагу”, — отметили в Укрзализныце.

Напомним, что "Укрзалізниця" анонсировала, что запускает бета-тестирование мониторинга билетов . Компания предлагает пользователям сервис, способный кардинально изменить способ, которым мы планируем свои путешествия внутреннего сообщения .