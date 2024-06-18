Как украинцы относятся ЛГБТ-сообществу: опрос

Последний опрос Киевского международного института социологии показывает, что большая часть украинцев (70,4%) уверенны, что ЛГБТ-сообщество должно иметь те же права, что и остальные жители страны. Опрос проходил с 26 мая по 1 июня 2024 года и выявил, что почти три четверти населения за равные права для ЛГБТ.

Социологи выяснили: большинство украинцев поддерживает ЛГБТ-права

Тем не менее, несмотря на сильную поддержку базовых прав, в украинском обществе все еще есть разногласия по поводу законодательного признания однополых пар. Только 28,7% поддержали законопроект №9103, который предлагает ввести регистрацию гражданских партнерств для однополых пар. Против этого законопроекта 35,7%, а 25,6% остались безразличны к этому вопросу.

Важно отметить, что погрешность исследования составляет всего 2,4% для показателей около 50% и 1,1% для показателей около 5%, что делает его результаты весьма надежными.

Напомним, что 16 июня, на улицах столицы Украины прошел Маршем равенства. На этот раз марш привлек особенное внимание благодаря участию телепродюсера Владимира Завадюка, известного своей работой над популярными шоу, такими как "Голос страны" и "Танцы со звездами". Продюсер, который год назад сделал каминг-аут, активно поддерживает ЛГБТК+ сообщество.

Ранее “Комментарии” писали, что в последнее десятилетие тема ЛГБТ стала значительной частью культурного диалога, особенно в сфере телевизионных сериалов. Эти проекты не только отражают изменения в общественном восприятии, но и активно формируют его. В этом обзоре мы рассмотрим ключевые сериалы, которые сыграли важную роль в освещении и интеграции ЛГБТ-сообщества в массовую культуру.