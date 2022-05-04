Как украинцы относятся к мировым лидерам: опрос

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос населения Украины по поводу отношения к мировым политическим лидерам в Европе с учетом проводимой ими международной политики. Исследование проводилось 26 апреля.

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Симпатии у украинцев вызывают политики, поддерживающие наше государство финансово и поставками вооружения. В лидерах фаворитов народа президент Польши Анджей Дуда, премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден. Положительно к ним относятся 92%, 88% и 85% респондентов соответственно.

Четвертое место по количеству положительных отзывов занял президент Литвы Гитанас Науседа – (76%), пятое – президент Турции Реджеп Эрдоган (76%), шестое место занял президент Франции Макрон – 75%, седьмое глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен – 66%.

Лидерами антирейтинга, к которым негативно относятся украинцы стали: президент россии Путин – 98%, президент Беларуси Лукашенко – 96%, канцлер Германии Шольц – 54%, федеральный президент Германии Штайнмайер – 45%.

К президенту страны-агрессора отношение украинцев менялось с 2013 по 2022 год. Если в 2013 году положительно его воспринимали 47% украинцев, то в 2014 году с началом агрессии на востоке количество сторонников упало до 16%, в 2016 году – до 10%, в 2018 выросла до 15% и колебалась в пределах 14-16% до апрельского опроса 2022 года. Еще в январе 2022-го его положительно воспринимали 14% украинцев, но с началом полномасштабной агрессии и совершения оккупантами военных преступлений, расстрелом гражданского населения, попаданием ракет в жилые дома, пытками на Киевщине и продолжением политики геноцида украинцев все больше наших граждан относятся к нему негативно.

Резко уменьшилось и количество сторонников самопровозглашенного президента Беларуси, подавившего оппозиционное движение в 2020. В 2019 году положительно к нему относились 67% украинцев, в августе 2020 – 45%, в январе 2022 – 29%, в апреле 2022 — 2%. В то время как 96% граждан относятся к Лукашенко отрицательно из-за того, что он разрешил обстреливать из своей территории Украину, зайти российским войскам через Беларусь и поддерживает Путина.

Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Как сообщал портал "Комментарии", среди россиян распространяется "флешмоб".

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