Как украинцы относятся к людям на оккупированных территориях и коллаборантам: опрос

Исследования были проведены социологами компании Оперативная социология в июне. По результатам опроса, 70% опрошенных не меняли свое место жительства с февраля, 9,7% — выехали в другую область, 9,4% — меняли место жительства, но вернулись, 6% — выехали за границу, 3,5% — переехали в пределах области.

Фото иллюстративное / Pixabay

На вопрос "Как вы относитесь к решению остаться на временно оккупированных территориях (ТОТ) или на тех, которым грозит оккупация?" почти 55% респондентов не поддерживают такое решение; 18% – поддерживают; 25% — выбрали вариант "затрудняюсь ответить". Среди тех, кто сам менял место жительства и уехал из Украины — 78% не поддерживают решение остаться на ТОТ, а среди не выезжающих — 20% поддерживают.

Одобряют решение выехать за границу из областей, оккупированных или находившихся под угрозой оккупации 73% респондентов, 17% — не поддерживают. В то время как 68% опрошенных считают, что из тыловых областей выезд за границу – это неправильно, а поддерживают такое решение – 22%. У 66,1% опрошенных изменилось бы отношение, если бы знали, что люди эвакуировали за границу ребенка или родственника с инвалидностью, 25,6% — ответили, что это обстоятельство не меняет их отношение к беженцам.

Многие опрошенные на западе считают, что уже можно возвращаться из-за границы – 43%, только 31% считают, что следует возвращаться после окончания войны. В областях, где продолжаются боевые действия, на юге, 13% говорят, что можно возвращаться, на востоке – 11%. То есть в областях, где нет боевых действий, люди полагают, что ситуация более или менее стабилизировалась.

На вопрос "Можно ли считать коллаборантами оставшихся на оккупированной территории?" 82% респондентов сказали, что нельзя или скорее нет. 6% считают, что можно, "затрудняюсь ответить" выбрали 10%.

Как следует относиться к коллаборантам – задержать и судить считают 51% опрошенных, физически уничтожить – 33%, помиловать – 2,9%.

Как писал портал, опрос показал, как относятся к россии и Путину в разных странах.

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