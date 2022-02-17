Как украинцам присоединиться к кибервойскам: рассказал представитель СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности будет тестировать на уровень квалификации всех желающих присоединиться к кибервойскам. Как это сделать, рассказал заместитель Алексея Данилова, секретаря СНБО Сергей Демедюк во время пресс-брифинга. Об этом пишет Укринформ.

Национальный координационный центр кибербезопасности, фото Facebook

Обеспечивать безопасность от кибератак украинские специалисты смогут на волонтерских началах. Для этого следует обратиться в координационный центр, расположенный в центре "Парковый". Желающих сначала протестуют на уровень квалификации, а затем дадут задание и направят "в присутствующие здесь субъекты обеспечения кибербезопасности".

По словам Сергея Демедюка, государственные органы готовы набрать специалистов. Основные субъекты обеспечения кибербезопасности – это Министерство цифровой трансформации, СБУ, Госспецсвязь, Киберполиция, Совет Национальной безопасности (СНБО), Национальный банк, Министерство обороны, штабы Вооруженных сил и разведка.



Стратегия кибербезопасности Украины на 2021-2025 годы была принята в 2021 году.

"Обеспечение кибербезопасности является одним из приоритетов в системе национальной безопасности Украины. Реализация указанного приоритета будет осуществляться путем усиления способностей национальной системы кибербезопасности для противодействия киберугрозам в современной среде безопасности. Украина должна быть способна обеспечить свое социально-экономическое развитие в цифровом мире, что требует обретения способности эффективно сдерживать деструктивные действия в киберпространстве, достижения киберустойчивости на всех уровнях и взаимодействия всех субъектов обеспечения кибербезопасности, основанной на доверии", — говорится в тексте стратегии.

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