Как украинцам получить тысячу за вакцинацию и когда подавать заявку: рассказали в Кабмине

Украинцы уже в 2021 году начнут получать деньги за то, что вакцинировались. Такую инициативу выразил президент. Сумму в тысячу гривен сначала будут выплачивать через приложение "Дия". В правительстве объяснили, где можно будет потратить тысячу гривен украинцам, ведь перечень услуг или товаров, которые можно будет приобрести, ограничен. Об этом рассказал на заседании правительства премьер-министр Денис Шмигаль.



Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

"Правительство сегодня рассмотрит порядок предоставления таких выплат. Со следующей недели Минцифры начнет бета-тестирование услуги по выплате. Потратить 1000 гривен можно в таких категориях бизнеса: креативная, транспортная и спортивная отрасли. Первый этап выплат начнется с 19 декабря", — подчеркнул премьер.

Украинцы смогут заполнить специальные виртуальные карты, разработанные для выплат. Это так называемая карта "єПідтримка". Оформление карты бесплатно, с владельцев не будет сниматься никакой платы за ее обслуживание.

По словам главы правительства, чтобы успеть получить выплату на первом этапе, нужно подать заявку в "Дие" с 19 по 29 декабря 2021 года.

Как сообщила руководитель фракции "Слуга народа", на программу выплаты 1000 грн украинцам в бюджете предусмотрено 8 млрд гривен. Для реализации программы будет работать 100 офлайновых центров поддержки для помощи гражданам, которые вакцинировались и хотят получить выплаты.

Тысяча не влияет на размер субсидии. Расширенный список мест и заведений, где можно потратить средства, будет прописан в постановлении Кабмина.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцев предупредили о мошеннической схеме. Мошенники начали выманивать у украинцев данные онлайн-банкинга манипулируя сообщением о выплате 1000 грн.



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