logo

BTC/USD

67453.93

ETH/USD

3544.26

LTC/USD

83.10

USD/UAH

39.20

EUR/UAH

42.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Как Украина стала ключевым криптохабом Восточной Европы
commentss НОВОСТИ Все новости

Как Украина стала ключевым криптохабом Восточной Европы

Стало известно, сколько заработали украинцы на криптовалюте в прошлом году.

сегодня, 15:57
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

В 2023 году украинцы заработали впечатляющие 850 миллионов долларов США на криптовалюте. Эта информация была обнародована Министерством цифровой трансформации Украины, ссылающимся на данные исследования ведущей аналитической компании Chainalysis.

Как Украина стала ключевым криптохабом Восточной Европы

Сколько заработали украинцы на криптовалюте в 2023 году

По результатам исследования Украина продемонстрировала значительный потенциал, став одним из ведущих криптохобов в Восточной Европе. Такой успех подтверждает позицию Украины в мировом рейтинге, где страна заняла 12 место по размеру прибыли от инвестиций в криптоактивы, обогнав такие страны как Бразилия, Япония и Канада.

В контексте глобального рынка криптовалют, 2023 год оказался сложным, но показательным. Общая прибыль криптоинвесторов составила 37,6 миллиарда долларов США, что существенно меньше по сравнению со 127 миллиардами долларов, достигнутыми в 2022 году. Несмотря на это, Соединенные Штаты остались лидером рынка с показателем 9,36 миллиарда долларов, за ними следуют Великобритания и Вьетнам с доходами 1,39 миллиарда долларов и 1,18 миллиарда долларов соответственно.

Министерство цифровой трансформации Украины акцентирует внимание на значимости легализации криптоиндустрии как шага к созданию благоприятных условий для работы с новым классом активов. В этом контексте был разработан проект закона № 10225-1 о виртуальных активах, который имеет целью не только создать четкие правила для налогообложения криптовалют, но и привлечь иностранные инвестиции в украинскую экономику.

Ранее "Комментарии" писали, что, несмотря на ряд изменений в законодательстве, украинский рынок криптовалюты продолжает оставаться во многом "Terra Incognita", то есть закрытым и малоизвестным. А при подобных обстоятельствах всегда найдутся "скелеты в шкафу". "Комментарии" уже писали о деятельности одной из двух самых популярных в Украине криптобирж — Kuna и вот пора написать о ее "старшей сестре" — бирже криптовалют Exmo.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости