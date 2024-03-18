Как Украина стала ключевым криптохабом Восточной Европы

В 2023 году украинцы заработали впечатляющие 850 миллионов долларов США на криптовалюте. Эта информация была обнародована Министерством цифровой трансформации Украины, ссылающимся на данные исследования ведущей аналитической компании Chainalysis.

Сколько заработали украинцы на криптовалюте в 2023 году

По результатам исследования Украина продемонстрировала значительный потенциал, став одним из ведущих криптохобов в Восточной Европе. Такой успех подтверждает позицию Украины в мировом рейтинге, где страна заняла 12 место по размеру прибыли от инвестиций в криптоактивы, обогнав такие страны как Бразилия, Япония и Канада.

В контексте глобального рынка криптовалют, 2023 год оказался сложным, но показательным. Общая прибыль криптоинвесторов составила 37,6 миллиарда долларов США, что существенно меньше по сравнению со 127 миллиардами долларов, достигнутыми в 2022 году. Несмотря на это, Соединенные Штаты остались лидером рынка с показателем 9,36 миллиарда долларов, за ними следуют Великобритания и Вьетнам с доходами 1,39 миллиарда долларов и 1,18 миллиарда долларов соответственно.

Министерство цифровой трансформации Украины акцентирует внимание на значимости легализации криптоиндустрии как шага к созданию благоприятных условий для работы с новым классом активов. В этом контексте был разработан проект закона № 10225-1 о виртуальных активах, который имеет целью не только создать четкие правила для налогообложения криптовалют, но и привлечь иностранные инвестиции в украинскую экономику.

Ранее "Комментарии" писали, что, несмотря на ряд изменений в законодательстве, украинский рынок криптовалюты продолжает оставаться во многом "Terra Incognita", то есть закрытым и малоизвестным. А при подобных обстоятельствах всегда найдутся "скелеты в шкафу". "Комментарии" уже писали о деятельности одной из двух самых популярных в Украине криптобирж — Kuna и вот пора написать о ее "старшей сестре" — бирже криптовалют Exmo.