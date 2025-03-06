Как Украина и Франция усиливают оборонное сотрудничество: что обсуждали премьеры

Сегодня, 6 марта, состоялась важная встреча премьер-министров Украины и Франции, на которой были затронуты вопросы стратегического оборонного сотрудничества, экономического партнерства и санкционной политики. В ходе переговоров обе стороны акцентировали внимание на развитии взаимодействия между странами в оборонном секторе и усилении экономических связей. Как заявил Денис Шмыгаль, Украина рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с французскими компаниями в сфере оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины отметил, что уже есть первые результаты сотрудничества между украинскими и французскими компаниями в ОПК, а также отметил необходимость укрепления этих связей. Кроме того, Шмыгаль предложил организовать совместные заседания правительств в Киеве и Париже для дальнейшего развития экономического сотрудничества между государствами.

В центре внимания была поддержка Франции в восстановлении Украины. Денис Шмыгаль поблагодарил за помощь в реконструкции Черниговской области и за участие в гуманитарных инициативах. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы санкционной политики, и премьер-министр подчеркнул важность усиления давления на Россию для завершения войны.

Франсуа Байру заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину в разных областях, в том числе в социальных, экономических и оборонных вопросах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Соединенные Штаты Америки, вероятно, не будут оказывать такую военную помощь Украине , которую присылали при президентстве Байдена. Эксперты отмечают, что на пособие не стоит рассчитывать.