Как студенты-переселенцы могут приобщиться к онлайн-обучению: список украинских вузов

Представители ведущих вузов Украины вышли с предложением присоединиться к онлайн-обучению студенческой молодежи, которая временно выехала из родных мест из-за агрессии или по причине безопасности не может учиться в своем университете. Об этом информирует глава подкомитета, курирующего вопросы высшего образования Юлия Гришина.

Студенты могут продолжить обучение (фото из открытых источников)

Список заведений, где можно заполнить онлайн-форму и учиться дистанционно:

1. Национальный ТУ "Днепровская политехника" — https://forms.office.com/r/KLkWMPrdLt

2. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника https://pnu.edu.ua/student-registration/

3. Луцкий национальный технический университет – https://forms.gle/ABTYJhqXQGgwxZZ17

4. Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко – https://forms.gle/ymKk6qQ7cjCoNQdE8

5 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – https://bit.ly/3JJ5cTP

6. Буковинский медицинский университет – https://forms.gle/Ucsyr5xHmLPURW1L6

Как подытожила Гришина, результаты обучения, которые получат будущие специалисты, позже будут перезачислены в том университете, куда студенты поступили на обучение. Список университетов будет увеличиваться.

"Вместе с Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования работаем с каждым из этих университетов", – резюмировала руководитель подкомитета.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что представительство ООН ввело программу для поддержки регионов, принимающих переселенцев. Министр социальной политики Украины Марина Лазебная встретилась с представительницей верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Кабинета Министров.

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