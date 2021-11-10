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Как следует бороться с подпольным азартным бизнесом: исследование

Эксперты назвали эффективные методы борьбы с "теневыми" азартными играми

сегодня, 17:35
Автор:

Козлова Альбіна
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Как следует бороться с подпольным азартным бизнесом: исследование

Исследование показало, что считают эффективным в борьбе с подпольным бизнесом, фото из открытых источников

В октябре "Всеукраинский Совет Гемблинга" провел несколько исследований в рамках проекта, направленного на формирование Индекса адекватности актуальных событий и процессов легализации отрасли азартных игр в Украине.

В ходе опроса экспертов спросили о том, какой государственный институт должен бороться с нелегальными игорными заведениями и какой должна быть роль в этом КРАИЛ. В списке ответов были следующие варианты: МВД, НАБУ, СБУ, ГБР и другие. Респонденты могли выбирать три организации. Согласно результатам исследования, на первое место респонденты поставили МВД и КРАИЛ (70,8% опрошенных проголосовали за эти учреждения), на втором месте оказалась СБУ (58,3%), на третьем – Бюро экономической безопасности (29,2%).

Как следует бороться с подпольным азартным бизнесом: исследование - фото 2

Экспертам было предложено выбрать инструменты борьбы с нелегальным игорным рынком. Среди предложенных вариантов были следующие. Уголовное наказание для организаторов подпольного бизнеса, за этот инструмент проголосовало 66,7% опрошенных; санкции против финансовых заведений, принимающих деньги на счета от нелегальных игорных заведений, за этот инструмент проголосовало 20,8%.

Кроме того, часть экспертов считает, что следует обойтись штрафами (8,3%). Санкции против игроков никто не считает эффективными методами противодействия подпольному азартному бизнесу. Также все эксперты признают, что есть отличия между инструментами противодействия работе нелегальных заведений в онлайне и оффлайне.

Как следует бороться с подпольным азартным бизнесом: исследование - фото 3

Итак, для борьбы с нелегальным азартным бизнесом оффлайн эксперты предлагают следующие инструменты. Наиболее эффективным считают криминальное преследование организаторов подпольного бизнеса – 79,2%. Блокировку доступов к счетам заведений выбрали 62,5% опрошенных. Уголовное преследование чиновников, демонстрирующих системное бездействие в борьбе с нелегальным бизнесом, избрали 62,5%. А вот физическую блокировку доступа к заведениям считают эффективной лишь 20,8%.

Как следует бороться с подпольным азартным бизнесом: исследование - фото 4

Для противодействия нелегальному бизнесу онлайн респонденты выбрали другие инструменты. Блокировку доступа к сайту на уровне провайдера поддержали 91,7% опрошенных, блокировку доступа к счетам заведения – 79,2%, блокировку вывода ставок или выигрышей – 70,8%.

Как следует бороться с подпольным азартным бизнесом: исследование - фото 5

Как сообщал портал "Комментарии", в КРАИЛ рассказали, вносят ли лудоманов в реестры и когда заработает онлайн-мониторинг.



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Источник: https://uagc.org.ua/tpost/t7t0rtu8r1-ukrainian-gambling-council-rozpochina-se
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