Как следует бороться с подпольным азартным бизнесом: исследование

Исследование показало, что считают эффективным в борьбе с подпольным бизнесом, фото из открытых источников

В октябре "Всеукраинский Совет Гемблинга" провел несколько исследований в рамках проекта, направленного на формирование Индекса адекватности актуальных событий и процессов легализации отрасли азартных игр в Украине.



В ходе опроса экспертов спросили о том, какой государственный институт должен бороться с нелегальными игорными заведениями и какой должна быть роль в этом КРАИЛ. В списке ответов были следующие варианты: МВД, НАБУ, СБУ, ГБР и другие. Респонденты могли выбирать три организации. Согласно результатам исследования, на первое место респонденты поставили МВД и КРАИЛ (70,8% опрошенных проголосовали за эти учреждения), на втором месте оказалась СБУ (58,3%), на третьем – Бюро экономической безопасности (29,2%).



Экспертам было предложено выбрать инструменты борьбы с нелегальным игорным рынком. Среди предложенных вариантов были следующие. Уголовное наказание для организаторов подпольного бизнеса, за этот инструмент проголосовало 66,7% опрошенных; санкции против финансовых заведений, принимающих деньги на счета от нелегальных игорных заведений, за этот инструмент проголосовало 20,8%.



Кроме того, часть экспертов считает, что следует обойтись штрафами (8,3%). Санкции против игроков никто не считает эффективными методами противодействия подпольному азартному бизнесу. Также все эксперты признают, что есть отличия между инструментами противодействия работе нелегальных заведений в онлайне и оффлайне.



Итак, для борьбы с нелегальным азартным бизнесом оффлайн эксперты предлагают следующие инструменты. Наиболее эффективным считают криминальное преследование организаторов подпольного бизнеса – 79,2%. Блокировку доступов к счетам заведений выбрали 62,5% опрошенных. Уголовное преследование чиновников, демонстрирующих системное бездействие в борьбе с нелегальным бизнесом, избрали 62,5%. А вот физическую блокировку доступа к заведениям считают эффективной лишь 20,8%.

Для противодействия нелегальному бизнесу онлайн респонденты выбрали другие инструменты. Блокировку доступа к сайту на уровне провайдера поддержали 91,7% опрошенных, блокировку доступа к счетам заведения – 79,2%, блокировку вывода ставок или выигрышей – 70,8%.

Как сообщал портал "Комментарии", в КРАИЛ рассказали, вносят ли лудоманов в реестры и когда заработает онлайн-мониторинг.





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