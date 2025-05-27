Как русскоязычные украинцы относятся к России: результаты опроса

Согласно исследованию Центра Разумкова 82% украинцев, преимущественно говорящих на русском языке, негативно относятся к России. Положительное отношение выразило 13% русскоговорящего населения, которых оказалось 11% в Украине.

Отношение русскоязычных украинцев к России

Данные опроса Центра Разумкова показывают, что представители группы украинцев, преимущественно общающихся на русском языке в быту, больше всего пострадали от так называемой "защиты России", которая начала войну против Украины.

Около половины заявили, что у них есть родственники или близкие, которые погибли или получили ранения после полномасштабного вторжения. Каждый четвертый жил на территории боевых действий, а каждый 10 заявил о повреждении или потере жилья из-за действий армии РФ.

Как следствие, положительное отношение к России выразили 13% русскоязычных украинцев, в то время как об отрицательном заявили 82%. Для сравнения, о положительном отношении русскоязычных украинцев к Польше указали 71,5% респондентов, к Великобритании – 75%, а к Франции – 79%.

Также в Центре Разумкова спросили, какая модель развития для русскоязычных украинцев более привлекательна. 6% выбрали русскую, в то время как 42% — европейскую.

Что касается религии, то 20% назвали себя верными Украинской православной церкви, в то время как к УПЦ МП отнесли себя 11% респондентов.

81,5% русскоязычных доверяют ВСУ, а недоверие выразили 14%.

Под термином "русскоязычные украинцы" имелись в виду украинцы, которые в обиходе преимущественно общаются на русском языке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько украинцев поддерживает русский язык в школах.

Также "Комментарии" писали, что в Украине изменилась доля тех, кто общается на русском языке.