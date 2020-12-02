Как реагировать на нарушения карантина - советы психологов

Во время пандемии хочется быть максимально защищенным. Но что делать, если в общественном месте человек возле вас откровенно заявляет, что не хочет одевать маску? Ругаться, драться, ссориться? Как показывает практика — это самый любимый украинский способ борьбы с нарушителями. Но так вы испортите настроение и себе, и окружающим.



Как реагировать на нарушения карантина. Фото: kor.ill.in.ua

Телевизионная служба новостей спросила экспертов, как найти подход к людям, которые не хотят соблюдать карантинных норм.

Психолог и конфликтолог Игорь Гусев рассказывает, что сейчас тяжелый период для всех. Реагирует каждый человек по-своему: впадает в депрессию, становится агрессивным или игнорирует действительность. Это следует учитывать, если вы захотите возмутиться на нарушителя.

Игорь Гусев советует не спорить с человеком. Можно вежливо попросить одеть маску. Если вы видите, что человек ведет себя агрессивно — лучше промолчать.

Другой эксперт Анна Валенса советует показать человеку жестом, чтобы тот надел защиту. Если вы будете говорить, через маску вас не услышат, а если повысите голос — подумают, что вы кричите.

Также, если человек отказывается носить маску, можно обратиться в полицию или к иным уполномоченным лицам. Сначала они попросят гражданина одеть маску. Если тот не выполнит просьбу, его просто оштрафуют.

Напомним, что протокол за отсутствие маски уже получили 8600 украинцев.

Сайт "Комментарии" сообщает, что маски необходимо носить в общественных местах. Какие локации считаются общественными, читайте в нашем материале.

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