Штраф за отсутствие маски: где вас могут наказать

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о введении штрафов за неношение защитных масок в общественных местах. Поэтому, стоит разобраться, что, собственно, является общественным местом, чтобы не получить штраф за ее отсутствие.

Упоминаний о том, что такое общественное место, в украинском законодательстве очень мало. Юридическое определение данного термина есть только в законе об употреблении табачных изделий.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.

Общественные места:

Так, к общественным местам в Украине, согласно закону "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", относятся:

- лифты и таксофоны;

- помещения и территории учреждений здравоохранения;

- помещения и территории учебных заведений;

- детские площадки;

- помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

- подъезды жилых домов;

- подземные переходы;

- транспорт общего пользования, используемый для перевозки пассажиров;

- помещения заведений ресторанного хозяйства;

- помещения объектов культурного назначения;

- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.

Опосредованно общественные места также определяются в статьи 178 Кодекса Украины Об административных правонарушениях:

- улицы,

- закрытые спортивные сооружения,

- скверы, парки,

- все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Перечень общественных мест, отмечается на сайте Кабинета министров Украины, может быть расширен органами местной власти.

Учитывая вышесказанное, правительство рекомендует находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место".

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