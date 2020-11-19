Штраф за отсутствие маски: где вас могут наказать

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Владимир Лавский
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил закон о введении штрафов за неношение защитных масок в общественных местах. Поэтому, стоит разобраться, что, собственно, является общественным местом, чтобы не получить штраф за ее отсутствие.
Упоминаний о том, что такое общественное место, в украинском законодательстве очень мало. Юридическое определение данного термина есть только в законе об употреблении табачных изделий.
Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы.
Так, к общественным местам в Украине, согласно закону "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", относятся:
- лифты и таксофоны;
- помещения и территории учреждений здравоохранения;
- помещения и территории учебных заведений;
- детские площадки;
- помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- подъезды жилых домов;
- подземные переходы;
- транспорт общего пользования, используемый для перевозки пассажиров;
- помещения заведений ресторанного хозяйства;
- помещения объектов культурного назначения;
- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;
- стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств.
- улицы,
- закрытые спортивные сооружения,
- скверы, парки,
- все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).
Перечень общественных мест, отмечается на сайте Кабинета министров Украины, может быть расширен органами местной власти.
Учитывая вышесказанное, правительство рекомендует находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можно оказаться на территории, которая подпадает под определение "общественное место".
Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский знает, как побороть COVID-19.
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