Как распознать диверсанта: объяснение Центра народного сопротивления

Сегодня российско-украинская война идет не только на передовой, где идут затяжные ожесточенные бои, но и глубоко в тылу, где действуют вражеские диверсанты. Как заявил глава МВД Денис Монастырский, сегодня нет ни одной области в Украине, которая могла бы считаться безопасной в этом плане. Большинство ДРГ сформированы врагом уже в Украине. Предателей ловят на горячем, когда те пытаются устроить диверсию или сдать позиции ВСУ. Как передает издание "Комментарии", в Центре народного сопротивления рассказали, как распознать людей, которые могут входить в диверсионно-разведывательные группы.

Диверсанты. Фото: из открытых источников

В первую очередь нужно отнестись подозрительно к тем людям, которые ведут себя подозрительно, а именно – пытаются держаться в стороне, избегать толпы.

С подозрением нужно отнестись к тем, кто изучает схему движения общественного транспорта, кто не ориентируется по местности, спрашивает, как пройти по тому или иному адресу, часто пользуется железнодорожным транспортом, передвигается, используя микроавтобусы, внедорожники.

Также с осторожностью нужно относиться к группам людей – численностью от 3 и больше человек, а также к тем, кто приехал в населенный пункт и снимает в аренду квартиру.

В Центре просят людей быть бдительными. При этом не относиться слишком подозрительно ко всем, потому как в Украине сейчас очень много беженцев. В Украине уже были случаи, когда из-за панических настроений люди подозревают друг друга в диверсионной деятельности, а на самом деле к этому не причастны.

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