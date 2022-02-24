Как работают в Украине энергетические объекты: что повреждено

В Украине энергосистема работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц. Об этом на официальной странице в Facebook сообщило Министерство энергетики Украины.

Как работаю в Украине энергетические объекты (фото из открытых источников)

Согласно данным ведомства, в четверг 24 февраля с 7:00 утра до 16:20 уровень потребления в энергосистеме снизился с 18,3 ГВт до 15,8 ГВт. Сейчас уровень потребления начинает расти перед вечерним пиком: на 17:00 – 16,1 ГВт. При этом нагрузка АЭС составляет 10,98 ГВт, ТЭС – 3,3 ГВт, ГЭС – 1,39 ГВт.

Объекты большого генерации, кроме Луганской ТЭС, работают в штатном режиме. Трипольская ТЭС, несмотря на взрыв возле станции и повреждение высоковольтной линии, сейчас работает двумя блоками (№1 и №4), с суммарной нагрузкой 203 МВт.

Отмечается, что повреждена ВЛ Трипольская ТЭС — Новокиевская, одновременно выдача мощности Трипольской ТЭС осуществляется в полном объеме (209 МВт).

В распределительной сети ООО "Луганское энергообъединение" в 7 утра отключено действием защиты из-за повреждения ВЛ 35кВ Верхняя Типловская – Плотина, в 8 отключено ВЛ 35кВ Райгородская-Счастье.

В сети АО "ДТЭК Одесские электросети" эвакуирован персонал диспетчерской службы из-за взрыва. Диспетчерская служба Бахмутского РЦВМ эвакуирована в связи с боевыми действиями.

С 8:56 по 13:38 из-за значительно сниженного уровня потребления в энергосистеме отданы команды на разгрузку ВИЭ в общей сложности на 897 МВт, а также команды на разгрузку ВИЭ по операционной безопасности. По состоянию на 17 часов нагрузка ВИЭ составляла 80 МВт.

Захваченная оккупантами Каховская ГЭС отключена от системы.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что США и ЕС должны помочь Украине повысить энергетическую безопасность.

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