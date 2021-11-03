Как провести реинтеграцию жителей ОРДЛО в Украину – итоги работы Резникова

Алексей Резников, переходя (вероятно) на новую должность в Минобороны, подытоживает свою работу в Минреинтеграции. Свое видение ситуация с жителями ОРДЛО он привел в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Алексей Резников, экс-министр реинтеграции – фото с сайта министерства

Экс-министр утверждает, что для реинтеграции украинцев с временно оккупированных территорий (ТОТ) Украине нужно будет придумать свой рецепт. Нам не подходят варианты, реализуемые в других регионах – Нагорном Карабахе, Приднестровье, Югославии и т.д. Главные принципы будущей работы состоят в следующем:

"Мы не сможем перенять ни одну из известных моделей урегулирования. Только общие принципы и отдельные элементы. Мы должны создать и защитить свое видение, если хотим, чтобы урегулирование состоялось в интересах Украины".

Заявление Резникова содержит список основных положений, которые уже сейчас действуют в Украине для реинтеграции жителей ТОТ. Самое главное, что разработан законопроект о переходном периоде и Стратегии развития оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Кроме того, поддерживаются и защищаются люди, пострадавшие от войны. Кого-то освобождают из плена, кому-то помогают оказаться на контролируемой Украиной территории, кому-то выплачивают материальную помощь – ситуации бывают разными, но все они так или иначе решаются. С 2018 г. семьям пострадавших было выплачено около 40 млн грн., утверждает экс-министр.

Цифровизация помогает гражданам с ВТО не терять связь с Украиной. Они могут пользоваться электронными сервисами на портале "Дия", оставлять обращения и запросы на сайтах министерств, общаться через "горячую линию".

"Комментарии" напоминает, что Алексей Резников 1 ноября 2021 г. подал в отставку с должности министра по вопросам реинтеграции ТОТ Украины. Его рассматривают как основного кандидата на должность нового министра обороны. Анализ эксперта ситуации с прогнозом ситуации можно прочитать на сайте издания по ссылке.

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