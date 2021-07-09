Как прокурор Полтавщины Столетний склоняет бизнес к "сотрудничеству" — СМИ

Антон Столетний, возглавляющий прокуратуру Полтавской области, якобы способен влиять на строительные работы в регионе, "подвешивая в воздухе" через суд объект любой важности. Об этом сообщает издание "Вести" в статье "Большое строительство" прокурора Полтавщины: как Столетний делит бизнес на "своих" и "чужих".

Прокурор Полтавской области Антон Столетний. Фото из открытых источников

По словам журналистов, правоохранители могут вмешиваться в хозяйственную деятельность области якобы для того, чтобы "получить свою долю в проекте, на который идут бюджетные средства".

"Такая активность прокуратуры Полтавщины, — говорится в статье, — стала особо заметна с приходом в 2020 году на должность главного прокурора области Антона Столетнего".

В качестве примера "Вести" приводят историю со строительством моста через реку Тагарлык.

"Той же осенью, когда Столетнего назначили на должность полтавского облпрокурора, его ведомство подало в суд исковое заявление на "Агентство местных дорог Полтавской области" и ООО "Укртрансмост". Прокуроры просили признать недействительными и незаконными результаты закупки, договор подряда с дополнительными соглашениями... По мнению прокуратуры, заказчик необоснованно отклонил более выгодное предложение от "Хозхимсервис", а потому не имел права подписывать договор с "Укртрансмост", — отмечают авторы статьи.

Издание сообщает, что Хозяйственный суд Полтавской области "согласился с доводами Столетнего и уже в июне 2021 года строители узнали, что работали незаконно. На тот момент движение по мосту уже было запущено, его капремонт практически завершен, и проект ценою более 20 миллионов гривен оказался в статусе незаконного строительства".

При этом, по информации "Вестей", это не единственный пример такой "работы" полтавской прокуратуры.

"Сейчас в разгаре аналогичный "кейс": прокуратура оспорила в суде тендер на реконструкцию КП "Гадячская ГЦБ". Там тоже работы практически завершены, реконструированная опорная больница с современным оборудованием, признанная лучшей в регионе из объектов президентского "Большого строительства", принимает пациентов, цена вопроса — 12 миллионов гривен", — говорится в статье.

В то же время издание отмечает, что компании, которые якобы "входят в пул "правильных", на Полтавщине работают весьма успешно. В качестве примера проводятся ООО "Компания "Тоталбуд", "СМНК-37" и "Логосс".

Напомним, ранее издание "Дело" в статье "Люстрированный "друг" Поклонской: кто такой прокурор Полтавщины Антон Столетний" отмечало, что Столетний до 2014 года работал в команде генпрокурора Виктора Пшонки и был люстрирован.

Также журналисты напомнили, что Столетний удостоился очень лестной оценки от крымской прокурорки Натальи Поклонской.

Также отметим, что накануне депутаты Полтавского облсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и в Кабинет министров с просьбой остановить действия возглавляемой Антоном Столетним Полтавской областной прокуратуры, которые якобы могут препятствовать работе Гадячской городской центральной больницы.

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