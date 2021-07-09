Как прокурор Полтавщины Столетний склоняет бизнес к "сотрудничеству" — СМИ

BTC/USD
33470.21
ETH/USD
2154.43
LTC/USD
134.11
USD/UAH
27.45
EUR/UAH
32.45
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Антон Столетний, возглавляющий прокуратуру Полтавской области, якобы способен влиять на строительные работы в регионе, "подвешивая в воздухе" через суд объект любой важности. Об этом сообщает издание "Вести" в статье "Большое строительство" прокурора Полтавщины: как Столетний делит бизнес на "своих" и "чужих".
Прокурор Полтавской области Антон Столетний. Фото из открытых источников
По словам журналистов,
правоохранители могут вмешиваться в хозяйственную деятельность области якобы
для того, чтобы "получить свою долю в проекте, на который идут бюджетные
средства".
В качестве
примера "Вести" приводят историю со строительством моста через реку Тагарлык.
Издание сообщает,
что Хозяйственный суд Полтавской области "согласился с доводами Столетнего и
уже в июне 2021 года строители узнали, что работали незаконно. На тот момент
движение по мосту уже было запущено, его капремонт практически завершен, и
проект ценою более 20 миллионов гривен оказался в статусе незаконного
строительства".
При этом, по
информации "Вестей", это не единственный пример такой "работы"
полтавской прокуратуры.
В то же время
издание отмечает, что компании, которые якобы "входят в пул
"правильных", на Полтавщине работают весьма успешно. В качестве
примера проводятся ООО "Компания "Тоталбуд", "СМНК-37"
и "Логосс".
Напомним, ранее
издание "Дело" в статье "Люстрированный
"друг" Поклонской: кто такой прокурор Полтавщины Антон
Столетний" отмечало, что Столетний до 2014 года работал в
команде генпрокурора Виктора Пшонки и был люстрирован.
Также журналисты
напомнили, что Столетний удостоился очень
лестной оценки от крымской прокурорки Натальи Поклонской.
Также отметим,
что накануне депутаты Полтавского облсовета обратились к президенту Владимиру
Зеленскому и в Кабинет министров с просьбой остановить
действия возглавляемой Антоном Столетним Полтавской областной прокуратуры,
которые якобы могут препятствовать работе Гадячской городской центральной
больницы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости