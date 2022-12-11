Как правильно выбрать сало: простые способы

Редко какое застолье обходиться без сала, ведь это не просто прекрасная закуска, но и вкусное самостоятельное блюдо. Кроме этого сало не способствует быстрому опьянению, так как жирное сало обволакивает желудок и не дает алкоголю быстро усвоиться. Спиртное же, со своей стороны, помогает быстрее переварить жир и разложить его на компоненты.

Сало/ Фото из открытых источников

Выбираем хорошее, вкусное сало:

Сало определяют по трем факторам — плотности, упругости и цвет.

- Упругость. Чтобы проверить свежесть сала, можно спичкой проткнуть саму шкурку. Если шкурка протыкается, значит оно свежее. Но шкурка должна быть упругая. Запомните, спичка не должна входить, как масло, она должна немного "сопротивляться". На соленом сале такой "фокус" не сработает. А там, где большая прослойка мяса, спичка должна входить туго.

- Плотность. Сало должно быть гладкое, чтобы был равномерный светло-розовый оттенок и тоненькая прослойка мяса.

- Запах. Сало должно пахнуть соломкой и дымком. Некоторые хозяйки берут с собой на рынок зажигалку и поджигают маленький кусочек сала. Если запах нас не раздражает — берем уверенно.

Важно: толщина сала зависит от части, с которой это сало сняли. Также внимание обращают на клеймо — если оно отсутствует, есть риск купить несертифицированный продукт.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует сало к употреблению, так как в его составе стимулируют избыточную генерацию холестерина в организме человека, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти от них.

Однако сало, при умеренном употреблении, считается все же весьма полезным продуктом. Есть такая штука, как арахидоновая кислота, в чистом виде она не употребляется, но зато содержится в сале и активно участвует в холестериновом обмене, клеточной и гормональной активности.

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