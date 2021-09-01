Как правильно сварить кофе в турке: тонкости и секреты приготовления

Приготовить кофе в турке — значит окунуться в настоящий ритуал. Турку еще называют джезве. Только сваренный в турке кофе получится настоящей с оригинальным вкусом и ароматом. У каждого любителя кофе этот напиток получается индивидуальным и подходит по-особенному, пишет weekend.

Как правильно сварить кофе, фото с открытых источников

Как приготовить кофе в турке дома

Для приготовления бодрого напитка лучше покупать кофе в зернах и молоть в домашних условиях, чтобы самостоятельно выбирать помол. Варить кофе не сложно, достаточно знать некоторые тонкости.

Нужно выбрать любимый сорт кофе. Для этого, необходимо хотя бы поверхностно изучить сорта существуют и чем они отличаются. Тогда вы не ошибетесь в выборе и тем самым обезопасите себя от неудачных проб и лишних денежных затрат.

Слегка нагреть турку на плите.



Любителям сладкого — надо добавить сахар. На следующем этапе приготовления добавляют соль, острый перец, корицу, имбирь, гвоздику или что-то другое, что вы любите, не более чем на кончике ножа.

Залить водой и поставить на маленький огонь.

Когда вода нагреется до 40 градусов, снять с огня и насыпать молотый кофе, примерно 1 чайную ложечку на чашку.

Кофе нужно перемешать ложкой и готовить до густой пены, но не допускать закипания, это испортит вкус напитка. Периодически помешивать. После образования пенки снять с огня, подождать секунд 20 и снова ставить на огонь до появления пенки, манипуляцию сделать 3 раза и снять с плиты.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что эксперты назвали, напитки можно пить утром, кроме кофе , чтобы получить заряд бодрости, энергии и сил.

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