Как попасть в поезд - медпункты на вокзалах Укрзализныци

Чтобы пассажиры выполняли новые противоэпидемические правила транспортных перевозок, "Укрзализныця" открыла дополнительные медицинские пункты, сообщает пресс-служба предприятия.

В поезда "Укрзализныци" пассажиры попадут только по справкам - фото из сети

Медицинские пункты появились на вокзалах 10-ти городов: Киева, Львова, Харькова, Одессы, Днепра, Запорожья, Мукачево, Кривого Рога, Винницы и Полтавы (Полтавы-Киевской). Здесь пассажиры могут пройти экспресс-тестирование на коронавирус. Кроме того, получить дозу вакцины против COVID-19 можно будет на пяти вокзалах: Киевском, Львовском, Харьковском, Одесском и Днепровском.

Стоимость экспресс-тест — 350 грн., прививки — бесплатные. Получив справку о 72-часовом отрицательном тесте на COVID-19 или показав справку о полученной дозе вакцины, человек сможет сесть в поезд. Стоимость поездки при этом ощутимо возрастет лишь для невакцинированных: к цене билета — купе 600-700 грн., плацкарт — 100-200 грн. — добавляться стоимость экспресс-теста.

COVID-тестирование будет проводиться компанией "Медицинская лаборатория CSD". Компания, указанная в реестре Youcontrol под названием ООО "СИ ЭС ДИ ЛАБ", предложила самую выгодную цену, сообщает "Укрзализныця".

Кабмин Украины с 21 октября 2021 г. ввел новые правила межобластных перевозок пассажиров в связи с карантинными ограничениями пандемии COVID-19. Чтобы попасть в поезд дальнего следования, пассажир должен предъявить сертификат о полной вакцинации в электронном или бумажном виде, или справку о получении хотя бы одной дозы вакцины, либо отрицательный результат 72-часового ПЦР или экспресс-теста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!