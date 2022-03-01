Как помочь донатом украинцам из других областей: счет НБУ для гуманитарных целей

Национальный банк для Министерства социальной политики открыл текущий счет. На него собирают средства для гуманитарной помощи, пострадавшим от войны.



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На счет будут собирать донаты из Украины и из-за границы для нужд беженцев и жителей населенных пунктов, где есть недостаток продуктов, товаров, всех граждан, страдающих войной. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.



Средства будут использовать на социальные нужды населения, гуманитарную помощь:

— удовлетворение продовольственных нужд и обустройство мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место жительства;

— обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и лекарств.

— обеспечение населения товарами первой необходимости,

— предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворения других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека.

Реквизиты мультивалютного счета Министерства социальной политики: UA823000010000032302338301027. На сайте банка есть реквизиты отдельно для каждой из валют. Просмотреть счета можно здесь.

Как сообщал портал, к уди украинцам жаловаться на повышение цен на необходимые товары и продукты. Бюро экономической безопасности Украины начинает свою работу в сфере отслеживания цен на аренду жилья для переселенцев, товаров, продуктов питания или услуг. Об этом сообщают на сайте Кабинета Министров.





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