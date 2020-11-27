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Как покупателей обманывают в «Черную пятницу»: несколько главных хитростей

Скидки могут быть не такими выгодными, какими казались на первый взгляд

сегодня, 18:26
Автор:

Любовь Блажко

Большинство из нас целый год ждут последнюю пятницу ноября, потому что она считается всемирным днем шоппинга. И тысячи продавцов рекордно снижают цены на свои товары на несколько дней. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все стремятся успеть, и приобрести желаемые вещи именно в этот день. 

Как покупателей обманывают в «Черную пятницу»: несколько главных хитростей

Черная пятница 2020. Фото: unsplash

Тем не менее, есть несколько хитростей, о которых многие покупатели могут даже не догадываться. Давайте разберемся, выгодно ли на самом деле покупать в Черную пятницу. 

Фальшивые скидки

Оказывается, есть такая практика, когда торговые точки за несколько недель поднимают цену, а когда наступает тот самый день – снижают ее. И покупатель думает, что приобрел товар по очень выгодной цене, хотя она осталась прежней. 

Сбыт неликвидных товаров

Такое тоже может частенько практиковаться, когда магазину нужно продать вещи из старых коллекций, например. Или же товары, у которых есть небольшой заводской брак. 

Ограниченное время на покупку

Все мы хорошо понимаем, что Черная пятница закончится через несколько дней, поэтому торопимся приобрести как можно больше. В любой другой день вы могли даже не обратить внимания на этот товар, но когда обещают грандиозные скидки, то любые сомнения улетучиваются за секунду, не так ли?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему "Черная пятница" так называется. 


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Источник: https://woman.rambler.ru/psychology/45315110-kak-nas-obmanyvayut-v-chernuyu-pyatnitsu/?updated
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