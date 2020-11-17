Как питаются украинцы - исследование

Национальные исследования STEPS показали, как питаются украинцы. Об этом сообщило информагентство УНИАН.

Фото: med157

Опрос проводился по всей Украине, кроме оккупированной территории. Для опыта было опрошено 7 тыс. 700 украинцев в возрасте от 18 до 69 лет.

Согласно данным опросов, украинцы ежедневно потребляют слишком большое количество соли. Вместо рекомендованных 5 граммов, среднестатистический украинец употребляет около 12,6 г соли.

Благодаря опросу выяснили, что 66,7% постоянно добавляют соль в пищу, 26,9% — употребляют продукты с высоким содержанием соли, 44,9% — часто подсаливают соус к еде.

Но в то же время, половина украинцев знает, какой вред наносит соль организму.

Также исследования показали, что украинцы забывают добавить в свой рацион фрукты и овощи. По данным опросов, 3,8 суточных порций употребляют мужчины, 4,5 суточных порций — женщины. Ежедневная норма, при которой в организм поступает достаточное количество витаминов — 5 порций.

В связи с этим фактором и недостаточным количеством физических нагрузок, почти 60% украинцев имеют избыточный вес, а 24,8% — ожирение.

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