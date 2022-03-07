Как переключаться между мобильными сетями украинцам в режиме роуминга, чтобы быть на связи

Украинские операторы Vodafone, Киевстар, lifecell совместно с Минцифрой, Госспецсвязи и НКРС запустили тестирование национального роуминга. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства цифровых технологий. Это позволит переключаться между сетями украинцам, чтобы остаться на связи.

Фото иллюстративное / Pixabay

То есть, украинцы могут переключаться на другую сеть оператора, если есть проблемы со связью.

Инструкция для пользователей: зайдите в раздел на мобильном телефоне и отключите автовыбор сети. Для этого на смартфонах Android: зайдите в раздел "Настройки" — "Мобильная сеть (или Подключение)" — "Оператор". На смартфонах iOS: "Параметры" — "Сотовые данные" — "Выбор сети". Затем выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть, проверьте возможность исходящего вызова, SMS.



Также известно, что тарификация за использование сетей сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора. Для пользователей следует ежедневно пытаться вернуться к сети своего оператора с помощью автовыбора или вручную.

Для начала роуминг запустят в зоне боевых действий (Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области), затем в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и впоследствии по всей территории Украины. Однако это означает, что национальный роуминг будет означать значительную нагрузку на сети операторов и влияние на качество работы некоторых услуг.

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