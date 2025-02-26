Как партнеры помогут Украине с разминированием до 2034 года

Украина получит 700 миллионов евро от международных партнеров по закупке современного оборудования по разминированию. Финансирование предусмотрено в пределах десятилетнего плана развития потенциала противоминной деятельности. На последнем заседании Коалиции по разминированию в Вильнюсе обсудили ключевые этапы реализации этой программы. Как Украина использует эти средства и какие технологии будут применять для очистки территорий от взрывоопасных предметов – разбирались комментарии ссылаясь на Министерство обороны Украины.

Фото: mod.gov.ua

На заседании Коалиции, которое возглавили Литва и Исландия, присутствовало 40 представителей из 15 стран. Украинскую делегацию возглавил начальник Главного управления противоминной деятельности Минобороны Руслан Берегуля, который сообщил, что только за последний квартал 2024 года на материально-техническое обеспечение разминирования было израсходовано 16,1 млн. евро.

Общий бюджет на 2025 год заложен на уровне 130 млн евро, а уже сейчас аккумулирован 51 млн евро. Участники обсудили внедрение инноваций, в частности, использование беспилотников и искусственного интеллекта для поиска мин.

Также Украина представила "Дорожную карту Коалиции возможностей по разминированию до 2035 года", содержащую пошаговый план борьбы с минной угрозой.

Важность этой программы трудно переоценить: по данным Института Тони Блэра, из-за заминированных территорий ежегодные экономические потери Украины достигают $11,2 млрд.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Украине открыли новую возможность для операторов гуманитарного разминирования — теперь они могут не покупать спецтехнику, а брать ее в аренду или лизинг. Это значительно расширяет доступ к дорогостоящему оборудованию и ускоряет процесс очистки территорий. Одним из первых игроков на этом рынке стала компания GCS Ukraine, представляющая немецко-швейцарского производителя Global Clearance Solutions. Уже заключен первый договор с международной организацией Danish Church Aid.



