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Как отреагировали послы G7 на отклонение комиссией кандидатуры на должность руководителя САП

Послы "Великой Семерки" отреагировали на срыв назначения руководителя САП

сегодня, 10:12
Автор:

Козлова Альбіна
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Как отреагировали послы G7 на отклонение комиссией кандидатуры на должность руководителя САП

Руководителя САП никак не назначат, фото Facebook

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры так и не могут до сих пор назначить, сообщается, что произошел срыв при отборе кандидатов на эту должность. Реакция послов G7 на эти события опубликована на странице представителей Великобритании в Группе поддержки послов G7 в Twitter. Об этом пишет "Голос Америки".

В сообщении отмечено, что послы G7 испытывают разочарование по поводу отказа отборочной комиссии назначить кандидата на должность руководителя прокуратуры. По мнению послов, задержка с определением главы ведомства не оправдана. Поэтому в совместном заявлении они призвали отборочную комиссию как можно скорее определиться с кандидатом и назначить его на должность.

Как отмечается в сообщении, Специализированная антикоррупционная прокуратура должна иметь своего руководителя для эффективной работы и борьбы с коррупционными проявлениями в деятельности государственных органов.

21 декабря по результатам отборочного конкурса победил детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко. На втором месте оказался прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк. Впрочем, Клименко главой САП не был назначен.

Отметим, что главу Специальной антикоррупционной прокуратуры в Украине с августа 2020 никак не назначат. Украина обязывалась перед Международным валютным фондом избрать руководителя САП до конца 2021 года.

Как сообщал портал "Комментарии", коррупция важная, но не единственная проблема в градостроительстве. Реформа градостроительства в Украине нуждается в решении проблем с качеством застроек, стандартами, сохранением архитектурных памятников, модернизацией устаревшего фонда.


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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/g-7-sap/6365340.html
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