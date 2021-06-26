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Как не заболеть от кондиционера: несколько простых советов

Выполняя несколько правил, вы обезопасите себя от болезней от кондиционера

сегодня, 18:56
Автор:

Денис Подставной

Летние жаркие дни многие проводят сидя в помещении со включенным кондиционером. Однако не редки случаи, когда после пребывания в охлажденной комнате люди вдруг начинают чувствовать недомогание и остальные симптомы, указывающие на простуду. Почему так происходит и как правильно нужно пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть?

Как не заболеть от кондиционера: несколько простых советов

Как не заболеть от кондиционера. Фото из открытых источников

Резкое переключение между высокими и слишком низкими температурами вызывает стресс для иммунной системы и ослабляет иммунные клетки. Пот внезапно остывает, а сухой воздух дополнительно раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Кроме того, сердечно-сосудистая система также находится под нагрузкой. 

Во избежание резких колебаний температуры, особенно в жаркие летние дни, кондиционеры не следует включать едва ли не на минимум — разница температур внутри и снаружи не должна превышать 6° C. 

Также важным правилом является регулирование горизонтальных и вертикальных жалюзей на кондиционере. Потом воздуха не должен быть направлен на вас. 

Вместе с тем, есть еще одна опасность. Микроорганизмы, такие как бактерии и грибки, незаметно обитают в фильтрах и трубах систем кондиционирования воздуха. Они размножаются и выбрасываются прямо в воздух, который мы вдыхаем. Чтобы этого избежать, системы кондиционирования должны проходить профессиональное обслуживание не реже одного раза в год.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему в слишком жаркую погоду не рекомендуется пить некоторые напитки, без которых многие не представляют свой день. Подробнее читайте на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в этом году в одном из городов Украины зафиксировали четыре температурных рекорда. В последний раз подобная температура была в 1924 году. Подробности в нашем материале




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Источник: https://www.gesondheetszentrum.lu/en/blog/health-news/air-conditioning-what-do-avoid-getting-sick
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