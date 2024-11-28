Как найти Пункты несокрушимости через "Дія" при отключении света

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Амбарцумян Анна
В условиях регулярных ракетных обстрелов и экстренных отключений электроэнергии в Украине важно иметь доступ к местам, где можно согреться, зарядить телефон или оставаться на связи. Один из таких вариантов – Пункты несокрушимости, которые можно легко найти с помощью мобильного приложения "Дія". Ниже рассказываем, как найти ближайший пункт с помощью карты в "Дія".
Карта Пунктов несокрушимости. Фото: diia.gov.ua
Авторизируйтесь в приложении
Выделите сервисы и выберите Пункты несокрушимости.
Ознакомьтесь с инструкцией
Пройдите через онборд, нажав Далее, чтобы понять, как работает карта.
Активируйте геолокацию
Приложение попросит доступ к вашей геолокации, чтобы показать пункты несокрушимости на расстоянии до 1,5 км от вас.
Поиск с помощью фильтров
Вы можете использовать фильтры для нахождения пунктов с определенными условиями, например доступом к интернету, мобильной связи или генератору.
Онлайн и оффлайн доступ
В случае отсутствия Интернета загрузите карту заранее. После этого вы сможете пользоваться ею даже без подключения к сети.
Не ждите отключения света – загрузите карту Пунктов несокрушимости заранее и будьте уверены, что будете знать, где найти помощь в любое время. Министерство цифровой трансформации постоянно работает над усовершенствованием этой услуги, добавляя новые возможности для удобства украинцев.
Напомним, 28 ноября Украина снова столкнулась с последствиями российской ракетно-дроновой атаки, повредившей ключевые энергообъекты. Поэтому энергетикам пришлось увеличить объемы ограничений в поставке электроэнергии. В некоторых регионах будут действовать одновременно четыре очереди отключения бытовых потребителей. Графики отключений по областям – по ссылке.
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