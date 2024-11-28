Как найти Пункты несокрушимости через "Дія" при отключении света

В условиях регулярных ракетных обстрелов и экстренных отключений электроэнергии в Украине важно иметь доступ к местам, где можно согреться, зарядить телефон или оставаться на связи. Один из таких вариантов – Пункты несокрушимости, которые можно легко найти с помощью мобильного приложения "Дія". Ниже рассказываем, как найти ближайший пункт с помощью карты в "Дія".

Карта Пунктов несокрушимости. Фото: diia.gov.ua

Как найти Пункт несокрушимости через приложение "Дія"

Авторизируйтесь в приложении

Выделите сервисы и выберите Пункты несокрушимости.

Ознакомьтесь с инструкцией

Пройдите через онборд , нажав Далее , чтобы понять, как работает карта.

Активируйте геолокацию

Приложение попросит доступ к вашей геолокации, чтобы показать пункты несокрушимости на расстоянии до 1,5 км от вас.

Поиск с помощью фильтров

Вы можете использовать фильтры для нахождения пунктов с определенными условиями, например доступом к интернету, мобильной связи или генератору.

Онлайн и оффлайн доступ

В случае отсутствия Интернета загрузите карту заранее. После этого вы сможете пользоваться ею даже без подключения к сети.

Как подготовиться к отключениям

Не ждите отключения света – загрузите карту Пунктов несокрушимости заранее и будьте уверены, что будете знать, где найти помощь в любое время. Министерство цифровой трансформации постоянно работает над усовершенствованием этой услуги, добавляя новые возможности для удобства украинцев.

Напомним, 28 ноября Украина снова столкнулась с последствиями российской ракетно-дроновой атаки, повредившей ключевые энергообъекты. Поэтому энергетикам пришлось увеличить объемы ограничений в поставке электроэнергии. В некоторых регионах будут действовать одновременно четыре очереди отключения бытовых потребителей. Графики отключений по областям – по ссылке.