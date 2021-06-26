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Как на День Конституции будут работать банки и почта в Украине

График работы украинских банков и почт 28 июня

сегодня, 20:56
Автор:

Денис Подставной

День Конституции в Украине считается официальным выходным. В связи с этим, некоторые организации могут менять график работы. Журналисты "Комментариев" расскажут, как в этот день будут работать Укрпочта, Новая Почта и некоторые банки. 

Как на День Конституции будут работать банки и почта в Украине

График работы банков и почт на День Конституции. Фото из открытых источников

Почты

В пресс-службе Новой Почты сообщили, что в День Конституции отделения будут работать по такому же графику, как и обычно работают по воскресеньям. То есть, с 10:00 до 18:00.

Укрпочта сообщает, что в праздничный день отделения будут работать по разным графикам в зависимости от города. Для большего удобства пресс-служба компании опубликовала Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать 28 июня. С ними можно ознакомиться ниже. 

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Как на День Конституции будут работать банки и почта в Украине - фото 3
Как на День Конституции будут работать банки и почта в Украине - фото 4
Как на День Конституции будут работать банки и почта в Украине - фото 5

Банки

Украинский банк ПУМБ сообщил, что в понедельник, 28 июня, все отделения будут закрыты.

Отделения ПриватБанка будут закрыты 27 и 28 июня. 

Банк Пивденный будет работать 27 июня в режиме сокращенного дня (на час меньше), а 28 июня отделения банка буду закрыты на выходной.

Райффайзен Банк также будет закрыт в День Конституции.

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В пресс-службе НБУ сообщается, что в праздничные дни в обычном режиме будет работать система электронных платежей. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в работе ПриватБанка произошел сбой, в связи с которым у некоторых клиентов с карты были дважды списаны деньги. Также некоторые не могли проверить остаток средств на своем счету. Подробнее об этом читайте на нашем сайте

Также сайт информировал о том, сколько выходных ожидает украинцев в июле 2021 года. Подробнее читайте в материале на сайте



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