Как мошенники берут кредиты на украинцев — разоблачена схема

В Украине разоблачили новую схему, по которой аферисты обманывают граждан. Об этом сообщается в эфире телеканала "Украина".

Схема мошенников: как аферисты берут кредиты на украинцев. Фото: dtkt.ua

Аферисты берут на людей липовые кредиты, о которых жертвы даже не догадываются. Так жительница Киева Александра Наконечная, которая никогда не брала кредитов, осталась должна банковскому учреждении 20 000 гривен, из которых 15 000 гривен — проценты.

Схема мошенничества — простая. Аферисты покупают в интернете данные украинцев, которые непонятным образом "сливают" в сеть. Эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева считает, что данные могут загружать недобросовестные сотрудники банков, которые уволились из учреждения. Далее, когда у мошенников есть доступ к информационной базе, они просто оформляют кредит.

Как уберечься от подобных афер, рассказал эксперт по безопасности Руслан Болгов. По его словам, украинцы могут запретить себе брать в долг. Если вы не планируете оформлять кредиты, можно обратиться к Украинскому бюро кредитных историй и поставить запрет на получение кредитов. Причем этот запрет можно будет снять в любой момент.

Кроме того, когда вы предоставляете свои документы банку, стоит проследить, чтобы работник заведения проставил отметки на каждом листе. Это означает, что копия предоставлена для конкретного действия в конкретном учреждении и использовать ее в других целях — невозможно.

Если вы передаете информацию в режиме онлайн, стоит пользоваться приложением "Дия". Программа создает специальную маркировку на документах, где указано подпись, время и дату. Это сделает невозможным использование данных для других целей.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что мошенники блокируют iPhone украинцев и требуют выкуп. Как работает схема, читайте в нашем материале.

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