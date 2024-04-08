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Как менялось количество разводов в Украине за 30 лет

Количество разводов в стране уменьшилось

сегодня, 18:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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За последние три десятилетия жизнь в Украине сильно изменилась, и это отразилось даже в таких вещах, как семейные отношения. Анализ статистики разводов с 1991 по 2021 год от Государственной службой статистики Украины, показывает, что каждый этап истории страны оставил свой отпечаток на личной жизни людей.

Как менялось количество разводов в Украине за 30 лет

Сколько браков в Украине заканчиваются разводом?

Как менялось количество разводов в Украине за 30 лет - фото 2

С начала 90-х, когда Украина стала независимой, количество разводов было довольно высоким. Возможно, это был ответ на общий хаос и неопределенность того времени. Когда страна и её жители пытались адаптироваться к новой жизни, их семейные отношения также подвергались испытаниям.

Как мы видим по данным, к концу 90-х годов ситуация начала улучшаться. В некоторых областях, особенно в более крупных городах, число разводов уменьшилось. Это могло быть признаком того, что люди начали привыкать к новой экономической системе и стабилизации в стране.
Но стоит отметить и времена, когда количество разводов вновь подскакивало. Эти периоды часто совпадали с экономическими кризисами, которые не могли не сказаться на семейном благополучии. Например, глобальный финансовый кризис 2008 года и последующие его волны, которые, как известно, оказали влияние на семейные отношения.

К 2010-м годам в статистике разводов происходит еще один поворот. В ряде областей, включая Луганск и Донецк, регистрируется резкое падение числа разводов. Эти изменения нельзя объяснить без учета военных действий на востоке Украины, которые начались в 2014 году и повлекли за собой не только гуманитарные последствия, но и массовую миграцию, изменения в демографическом ландшафте и семьях. 
В целом, тренд последних лет показывает стабилизацию и некоторое снижение количества разводов по всей стране, что может свидетельствовать о социальной адаптации к современным реалиям.

Напомним, что за первые 6 месяцев 2022 года было зарегистрировано рекордное количество браков – 103 903. Для сравнения, в 2021 году за этот же период было зарегистрировано на 21% меньше браков. Если же взять эти показатели за последние 7 лет, то в нынешнем году тоже есть абсолютный рекорд. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет "Опендабот".



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