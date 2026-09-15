Как Кравченко громко хлопнул дверью Офиса Генпрокурора перед своим увольнением: что будет дальше

Руслан Кравченко громко хлопнул дверью Офиса Генпрокурора перед своим уходом с поста. "Карфаген" нанес ответный удар. Это и информационная контратака с обвинениями в адрес руководителей НАБУ и САП, а главное подозрение директору НАБУ. Подозрение – это процессуальное действие. И Руслан Кравченко напоследок воспользовался своими полномочиями генпрокурора. Об этом рассказал политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

Руслан Кравченко. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что это подозрение может "зависнуть", если не будет лично вручено подозреваемому и не будет передано в суд. Ее может отозвать новый Генпрокурор или в.и.о. Генпрокурора, по сугубо формальным обстоятельствам, но может остаться миной замедленного действия, юридической взрывчаткой под директором НАБУ, а соответственно и фактором сдерживания его дальнейшей активности.

По словам Владимира Фесенко, передавать это подозрение в суд и тем самым начинать именно сейчас полноценную юридическую атаку на НАБУ для Офиса Президента Украины и для Офиса Генпрокурора слишком рискованно. Можно таким образом спровоцировать еще более глубокий политический и еще институциональный кризис, чем летом после увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны, да еще и вызвать большие проблемы в отношениях с международными партнерами. В условиях бюджетного кризиса и эскалации войны это было почти самоубийством.

"С высокой вероятностью наши европейские друзья сейчас настойчиво советуют Зеленскому и Буданову не делать глупостей. Мне кажется, что Президент Украины и руководитель его Офиса тоже понимают соответствующие риски. Для них в нынешних условиях наоборот нужно успокоить и стабилизировать ситуацию и вокруг Генпрокуратуры и по различным антикоррупционным расследованиям. Поэтому лучше это "подозрение" взять в рамочку и повесить на заметную стенку, и на память, и как напоминание о пресловутом "ружье", которое может при случае и выстрелить", – отметил эксперт.

Он уточнил, что для Руслана Кравченко это "подозрение" становится инструментом политической и правовой самозащиты в дальнейшей борьбе за свою свободу от посягательств НАБУ. Подозрения в его адрес пока нет, но она может появиться, и тогда экс-генпрокурор будет называть это местью за его процессуальные действия против руководителя НАБУ. Однако это уже другая история.

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