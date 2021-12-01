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Как изменятся условия поступления для выпускников 2022 года

В правила приема для выпускников 2022 года внесены некоторые изменения

сегодня, 17:28
Автор:

Козлова Альбіна
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Как изменятся условия поступления для выпускников 2022 года

Минобразования опубликовало изменения в правилах поступления, фото из открытых источников

Новый документ с правилами поступления абитуриентов в заведения высшего образования (ЗВО) скоро вступит в силу. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки.

Что изменится для поступающих в 2022 году

Предусмотрены новые расширенные возможности дополнительного набора абитуриентов, которые будут очно учиться на контракте на бакалавра. Объем государственного заказа будет распределяться по отраслям и подгруппам знаний. Поступающие теперь смогут не подавать бумажные копии сертификатов внешнего независимого оценивания и копии свидетельств о среднем образовании, если данные есть в единой базе (ЕДЕБО).

Единственное профессиональное вступительное испытание в магистратуру по форме ВНО в 2022 году будет проводиться для абитуриентов шести отраслей знаний. Среди них: 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения".

Также несколько изменятся обязательные предметы, ВНО по которым потребуется для вступления в ЗВО. Речь идет об изменении перечня предметов для поступления на медицинские специальности. Абитуриенты смогут выбирать второй и третий предмет из таких пар предметов "математика или химия", "физика или биология". Для части специальностей будет обязателен сертификат ВНО по математике.

Если поступающие, желающие пойти учиться на специальности отрасли знаний 22 "Здравоохранение", раньше сдавали экзамен КРОК-М, то они будут освобождены от профессионального испытания.

Как сообщал портал "Комментарии", названы города, которые признаны лучшими для иностранных студентов. В топ-10 вошли Лондон, Бостон, Мюнхен и другие.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2022-umovi-prijomu-do-zakladiv-vishoyi-osviti-zareyestrovano-v-minyusti
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