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Как изменятся цены на продукты питания в Украине в январе: прогноз экспертов

Издание «Комментарии» поинтересовалось у экспертов прогнозом продуктовых цен на январь

сегодня, 03:54
Автор:

Ольга Чародий
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За 2021 год в Украине резко вырос индекс цены популярного салата оливье. Традиционное подорожание продуктов происходит и в канун сезона новогодних праздников. Издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов прогнозом продуктовых цен на январь.

Как изменятся цены на продукты питания в Украине в январе: прогноз экспертов

Продукты питания (фото из открытых источников)


Экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак не исключает в связи с обвалом турецкой лиры снижение стоимости турецкого импорта: помидоров, мандарин, винограда. Есть, по словам эксперта, еще и фактор Беларуси, запретившей с 1 января импорт из ЕС. Это уже привело к росту спроса на яблоко из Украины.


"Это может несколько повысить цену на него, но незначительно, – считает Андрей Ярмак, – потому что яблока много – и оно и так невероятно дешёвое".


По картофелю цены стабильны и вряд ли сильно изменятся, прогнозирует эксперт. По другим овощам борщового набора он считает возможным небольшой рост, особенно на фоне похолодания.


Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук обращает внимание, что в 2021 году все цены пошли вверх. Накануне новогодних праздников эта тенденция традиционно усиливается. Ведь есть повышенный спрос. А тут еще – значительное подорожание энергоносителей и сырья.


"В предновогоднюю пору мы увидим подорожание говядины, свинины, курятины в среднем на 3-5%. Кило той же свинины сегодня в среднем – более 130 грн. Думаю, в январе такие цены на мясо продержаться. Спад возможен в начале февраля, когда активности по покупке этого вида продукта спадет. И мы будем видеть снижение цен на те же 3-5%, на которые они и поднимались. Так будет до очередного пика активности, когда мы будем заходить в новые праздники, особенно накануне Пасхи", – прогнозирует Денис Марчук.


При этом он подчеркивает, что свой факто могут вносить цены на сырье.


"Комбикорма формируются с зерновых. А они по некоторым группам в течение года выросли от 20 до 40%", – напоминает он.


"Молочка" в течение этого года выросла примерно на 10%. На данный момент цены относительно стабилизировались, отмечает зампредседателя ВАР. И, по его мнению, колебания в этой группе товаров в следующем месяце не будет. Опять же, если не резкие скачки цен на электроэнергию и комбикорма.


"Цена на хлеб в течение года выросла примерно на 15%. В течение зимы хлеб, скорее всего, прибавит в цене еще столько же, – говорит Денис Марчук. – Потому что на него особенно влияют факторы цен на газ, электроэнергию, муку, рост себестоимости производств за счет роста зарплат, инфляция".


По словам эксперта, ВАР добивается снижения цен на продукты питания соцкорзины с помощью двух предложений: уменьшить ставку НДС на данные продукты с 20% до 5-10%, как в Европе, а также на законодательном уровне закрепить 5-15% наценку (не более) на социально значимые продукты для торговых сетей.


Напомним, некоторые факторы, например, генетика, заболевания или хирургическое вмешательство, могут ускорить наступление менопаузы. Но с помощью правильного рациона, как утверждают ученые, можно предотвратить этот процесс.


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Источник: Comments.ua
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