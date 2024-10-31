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Как изменить образовательную систему, чтобы студенты захотели вернуться в Украину: мнение профессора

Профессор Попко предлагает стратегию для возвращения украинской молодежи в высшие учебные заведения

сегодня, 14:50
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Черновалова Кристина

Около 57% украинских студентов, выехавших из-за войны, уже не планируют возвращаться домой. Профессор Вадим Попко из Киевского университета имени Тараса Шевченко верит, что это можно изменить, если государство предложит им новые условия, достойные современных реалий.

Как изменить образовательную систему, чтобы студенты захотели вернуться в Украину: мнение профессора

Профессор Вадим Попко

В интервью Интерфакс-Украина Попко рассказал, что молодежь легко адаптируется к новым условиям, быстро интегрируется в новые общества и рынки труда. Для многих работа за границей дает не только финансовую независимость, но и профессиональный рост. Однако, как отмечает профессор, этот "отток мозгов" уже наносит ущерб экономике и научному потенциалу Украины, и страна должна сделать все, чтобы остановить потерю талантливых людей.

Одной из главных мер Попко видит восстановление университетов и создание новых возможностей для обучения. Он предлагает подход "Build back better" — это значит, что вузы должны стать современными, удобными и главное — безопасными.

"ЗВО должны стремиться максимально адаптироваться к сложившимся условиям, сохраняя главный приоритет — безопасность студентов и преподавателей, в то же время пытаясь обеспечить непрерывность обучения даже в самых сложных обстоятельствах", — подчеркнул он.

Кроме восстановления, украинские вузы должны осовременить свои образовательные программы, считает профессор. Диджитализация, гибкие онлайн программы и инновационные подходы к обучению смогут предоставить студентам необходимый уровень качества, который они получают за рубежом.

"Качество образования, безопасность, комфорт и реальные перспективы карьерного роста – вот фундамент, на котором должно строиться современное украинское высшее образование", — считает Вадим Попко.



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Источник: https://interfax.com.ua/news/blog/1023998.html
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