Как изменился прожиточный минимум в Украине за девять лет

Согласно официальным данным Министерства социальной политики Украины, прожиточный минимум в Украине с 2015 по 2024 год претерпел значительные изменения, повысившись почти в 2,5 раза. Так, в 2015 году эта сумма составляла 1 218 грн, а в 2024 году — 3 028 грн.

Как изменился прожиточный минимум в Украине

Из года в год Верховная Рада Украины утверждала новые размеры прожиточного минимума, учитывая бюджетные возможности и экономическое развитие страны. Однако инфляция и рост цен, особенно на продукты и коммунальные услуги, значительно превысили темпы повышения прожиточного минимума. Вследствие этого многие украинцы, особенно те, кто зарабатывает около минимума, столкнулись с трудностями в покрытии своих ежедневных расходов.

“Решение об установлении и повышении размера прожиточного минимума в соответствии с требованиями бюджетного законодательства принимается с учетом имеющихся финансовых ресурсов государства по обеспечению выплаты социальных гарантий, определяемых на его основе. В течение 2015-2024 годов обеспечено повышение прожиточного минимума в 2,5 раза”, — говорится в сообщении Министерства социальной политики





Кроме того, рост тарифов на коммунальные услуги стал существенным бременем для многих семей, создавая финансовое давление и заставляя их отказываться от необходимых расходов.

По европейским стандартам прожиточный минимум должен обеспечивать не только базовые потребности, но и возможность участия в социальной жизни. Украинский показатель, однако, отстает от этой цели.

Напомним, что 31 мая правительство приняло решение поднять тарифы на эклектику для населения с 1 июня на 60%, таким образом, для украинцев цена на свет выросла до 4,32 грн/кВт-час. Компания Active Group провела социологические исследования, в которых спросила об отношении украинцев к повышению цены на электроэнергию.