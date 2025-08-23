Как изменилось отношение украинцев к Независимости Украины: что показала большая война

В эти выходные Украина отмечает День государственного флага и 34-й День Независимости в условиях широкомасштабной российской агрессии. Между тем, как показывают данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил в августе 2025 года, абсолютное большинство респондентов (82%) поддержало бы независимость. Не поддержали бы Независимость Украины 3%. Что можно сказать о понимании украинцами ценности Независимости? Изменилось ли что-нибудь в понимании наших соотечественников за годы большой войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Самое главное – ценить сам факт государственности, работать и строить свою страну

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что наша Независимость пришла к подавляющему большинству граждан, как нечто привычное, как приходит зима, весна, лето. И потому мы не ценили ее так, как должны. То есть существование государства Украина стало для нас привычкой, а должно быть ценностью, ведь мы возникли на международных картах, нас признали, мы стали быть интересны миру.

"Изменения в обществе происходят, трансформации идут. Самое главное – ценить сам факт государственности, работать и строить свою страну. Жить собственным умом, творить во имя нынешних и будущих поколений. В День Независимости считаю нужным поблагодарить наших защитников, которые с 34 лет нового украинского государства, уже 11 лет платят кровью за эту Независимость! Для всех граждан есть большая задача – научиться быть гражданами, требовать от себя соблюдать законы, а также от власти, в управление которой мы передаем государство. И всегда строго спрашивать о невыполнении взятых чиновниками и политиками на себя полномочий", – отметила эксперт.

Она продолжает, большая война стала страшным экзаменом для всех нас для понимания стоимости иметь свою землю, свое государство, самим принимать решения и жить свободно. И мы стараемся этот экзамен пройти достойно. Наверное, именно поэтому, замечает Светлана Кушнир, социология снова показывает и подтверждает факт нашего запроса иметь собственное Государство, иметь свое устройство, свою правду, быть суверенным и неделимым.

"Что ж, до промежуточного юбилея (35 лет) осталось 364 дня — будем идти к Победе и пусть на этом пути нас всех бережет Киевская Оранта!", — констатировала эксперт.

Восприятие Независимости у каждого свое

Эксперт Украинской фабрики мнения Юрий Гаврилечко отметил, что количественные исследования не могут выявить ценностные ориентации. Поэтому говорить о том, что подразумевают респонденты под ценностью по результатам количественных исследований, просто невозможно. Но, к сожалению, качественные исследования не публиковались практически никогда.

"То есть это не было сделано одновременно или накануне референдумов 1991 года. Тогда было, напомню, два референдума с абсолютно противоположными результатами, меньше, чем через год. Соответственно, скорее всего, это было, благодаря не внутренним, а именно внешним обстоятельствам. В частности, изменения на 180 градусов поведения респондентов на референдуме – это ГКЧП. То есть люди отреагировали на риск. Тогда в 1991-м риск возвращения к "дохрущевским временам". Сейчас же, когда речь идет об исследованиях во время войны, скорее всего, значительная часть респондентов также реагируют на риски и угрозы. И именно поэтому объединяются вокруг Независимости как символа противодействия этим же рискам и угрозам", – отметил Юрий Гаврилечко.

Эксперт еще раз подчеркнул, что нужны качественные исследования, позволяющие понять, что именно и как оценивают украинцы под Независимостью, как они ее воспринимают и как они ее понимают.

"Ибо всегда мы видим социологию через призму количественных исследований. Потому что их проще представить. И при этом мы забываем или не знаем о качественных исследованиях и их ценности. Возможно, они и есть, но они точно, к сожалению, не становятся публичными. Хотя по логике правильнее было бы проводить опрос среди референтных групп по отдельности и среди представителей общей выборки по отдельности, чтобы понять есть ли такая разница или нет. То есть тогда восприятие Независимости было бы одинаковым. А так, скорее всего, под Независимостью каждый понимает что-нибудь свое. Можно ли все это усреднить? Если проводить референдум, думаю, можно", – констатировал Юрий Гаврилечко.

