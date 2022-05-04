Как изменилось отношение украинцев к 9 мая: опрос

Пока россияне до сих пор ностальгируют по Советскому союзу и готовятся к "победе" и параду на 9 мая, украинцы считают этот праздник пережитком прошлого и обычным днем ​​(59%) и не сожалеют о распаде СССР — 97% опрошенных, по результатам исследования Социологической группы "Рейтинг".



Вечный огонь, фото Козловой Альбины

Что касается распада советского государства, то число тех, кто считает это правильным, выросло с 61% в 2021 году до 87% в апреле 2022 года. Потому и отношение к советским праздникам постепенно меняется.

Называют 9 мая символическим лишь 34%, ранее в 2018 году, таких было 80%. Этот день стал обычным для 23%. Украинцы считают, что 9 мая это больше День памяти жертв Второй мировой войны, а не праздник Победы – 80%, вариант с Днем победы выбрали 15% респондентов. По регионам 9 мая Днем победы считают 20% — на востоке, 21% — на юге, 12% — в центре, 10% – на западе. 9 мая еще имеет символизм для 51% граждан на востоке, 39% – на юге, 36% – в центре, 19% – на западе.





По возрастной категории: сторонниками Дня победы являются 44% людей в возрасте старше 50 лет, 31% — это люди в возрасте от 36 до 50 лет, и 24% — от 18 до 35. К тому же 44% граждан считают, что украинцы во Второй Мировой воевали за освобождение нашего государства от немецких войск, 39% полагают, что украинцы воевали за СССР.

Что касается советских вожаков, то по уровню благосклонности они обогнали Путина. Ведь положительно относятся к Сталину – 7% опрошенных, к Ленину – 13%. В то время как согласно опросам 26 апреля к Путину негативно относятся 98% украинцев.

Исследование проводилось 27 апреля, выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,5: не более 3,1%.

Как сообщал портал, каково отношение у украинцев к современным европейским лидерам.

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