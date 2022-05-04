logo

BTC/USD

39588.92

ETH/USD

2931.37

LTC/USD

105.62

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

34.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Как изменилось отношение украинцев к 9 мая: опрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Как изменилось отношение украинцев к 9 мая: опрос

Что думают граждане о советском празднике победы

4 мая 2022, 17:24
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Пока россияне до сих пор ностальгируют по Советскому союзу и готовятся к "победе" и параду на 9 мая, украинцы считают этот праздник пережитком прошлого и обычным днем ​​(59%) и не сожалеют о распаде СССР — 97% опрошенных, по результатам исследования Социологической группы "Рейтинг".

Как изменилось отношение украинцев к 9 мая: опрос

Вечный огонь, фото Козловой Альбины

Что касается распада советского государства, то число тех, кто считает это правильным, выросло с 61% в 2021 году до 87% в апреле 2022 года. Потому и отношение к советским праздникам постепенно меняется.

Как изменилось отношение украинцев к 9 мая: опрос - фото 2

Называют 9 мая символическим лишь 34%, ранее в 2018 году, таких было 80%. Этот день стал обычным для 23%. Украинцы считают, что 9 мая это больше День памяти жертв Второй мировой войны, а не праздник Победы – 80%, вариант с Днем победы выбрали 15% респондентов. По регионам 9 мая Днем победы считают 20% — на востоке, 21% — на юге, 12% — в центре, 10% – на западе. 9 мая еще имеет символизм для 51% граждан на востоке, 39% – на юге, 36% – в центре, 19% – на западе.

Как изменилось отношение украинцев к 9 мая: опрос - фото 3

Как изменилось отношение украинцев к 9 мая: опрос - фото 4

По возрастной категории: сторонниками Дня победы являются 44% людей в возрасте старше 50 лет, 31% — это люди в возрасте от 36 до 50 лет, и 24% — от 18 до 35. К тому же 44% граждан считают, что украинцы во Второй Мировой воевали за освобождение нашего государства от немецких войск, 39% полагают, что украинцы воевали за СССР.

Как изменилось отношение украинцев к 9 мая: опрос - фото 5

Что касается советских вожаков, то по уровню благосклонности они обогнали Путина. Ведь положительно относятся к Сталину – 7% опрошенных, к Ленину – 13%. В то время как согласно опросам 26 апреля к Путину негативно относятся 98% украинцев.

Как изменилось отношение украинцев к 9 мая: опрос - фото 6

Исследование проводилось 27 апреля, выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,5: не более 3,1%.

Как сообщал портал, каково отношение у украинцев к современным европейским лидерам.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyatyy_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!