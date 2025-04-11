Как изменилось мнение украинцев: социологи узнали, кому теперь больше всего доверят

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Кравцев Сергей
За время полномасштабной войны среди украинцев доверие к силовым ведомствам в Украине продолжает оставаться на стабильно высоком уровне. Но последний опрос показал, что и без того высокое доверие к ВСУ выросло вдвое. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Соцопрос. Фото из открытых источников
Так социологи выяснили, что в марте 2025 года Вооруженным силам Украины доверяют 93,5% респондентов. Баланс доверия-недоверия составляет +88,8%, в июле-августе 2021 года он был на уровне +43,5%.
Далее следуют Государственная служба по чрезвычайным ситуациям с балансом +75,1%, добровольческие отряды (+77,0%) и волонтерские организации (+65,8%).
Президенту доверяют 57,5% респондентов, не доверяют — 35,1%, баланс составляет +22,4%. Это значительно больше, чем в июле-августе 2021 года, когда баланс доверия к главе государства был отрицательный -21,4%.
Национальному банку Украины доверяют 50,6%, не доверяют — 37,4%, баланс +13,2%. До войны только 29,1% респондентов доверяли НБУ, не доверяли — 60,1%, а баланс был -31,0%.
Отмечается, что опрос проводился Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта 2025 года среди 2018 респондентов.
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