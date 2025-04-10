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Раскол усиливается: украинцы все больше испытывают неприязнь друг к другу

В украинском обществе нарастает раскол

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Необходимо объединять украинцев независимо от того, где они находятся – в Украине или за рубежом, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Раскол усиливается: украинцы все больше испытывают неприязнь друг к другу

Украинское общество раскалывается. Фото из открытых источников

"Сейчас в обществе наблюдается значительный раскол, поскольку мы фактически имеем разделение на тех, кто находится в тылу, и тех, кто на фронте, на тех, кто в Украине, и тех, кто за рубежом. По моему мнению, именно Министерство национального единства Украины должно сделать все возможное, чтобы этот раскол не продолжал нас разъединять", — сказал он.

По словам президента ассоциации, независимо от того, где находятся украинцы, если они чувствуют себя украинцами, они являются представителями нашей страны и могут вернуться в Украину, а их дети или даже внуки могут сделать это в будущем.

"Нам не нужно разъединяться, наоборот, главным лозунгом нашей жизни должно быть единство. Мы должны быть вместе. Если мы будем объединяться, у нас появится возможность для развития. Если же мы продолжим делить общество по тому, где кто находится или где находился раньше, это не приведет ни к чему хорошему. – добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Государственного департамента США Темма Брюс прокомментировала ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Представитель Госдепа повторила слова главы министерства Марко Рубио, что США узнают "достаточно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир, или нет". "У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из живущих сейчас завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", — сказала Темма Брюс.



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Источник: https://www.youtube.com/@EspresoTv/videos
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